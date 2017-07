Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die US-Wirtschaft ist im 2. Quartal um annualisiert 2,6% gewachsen, was eine deutliche Steigerung im Vergleich zu der Expansion von 1,2% (ann.) in den ersten drei Monaten des Jahres darstellt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Getrieben worden sei das Wachstum durch die Ausrüstungsinvestitionen aber auch den privaten Konsum. Eine Revision der Wachstumszahlen bis einschließlich 2014 habe keine große Veränderung gebracht. Im Durchschnitt der letzten 14 Quartale sei die US-Wirtschaft um 2,1%gg. Vj. Gewachsen. Für dieses Jahr rechnen die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt mit einem BIP-Plus von 2,3%.



Der Preisdruck in der Wirtschaft habe im 2. Quartal indes nachgelassen. So sei der vielbeachtete PCE-Deflator (Kernrate) von 1,8% auf 1,5% gg. Vj. zurückgefallen. Dies dürfte die Erholung des Euro zum US-Dollar unterstützt haben. Die nächste kleinere Hürde auf die Einheitswährung warte nun bei 1,1777 USD. (31.07.2017/ac/a/m)







Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.