3. Das beste Szenario aus Sicht der Finanzmärkte wäre ein Sieg für Joe Biden als Präsident, aber eine Niederlage für die Demokraten im Senat. Dann müsste die neue Regierung ihre umstrittenen Steuerpläne anpassen.



4. Das unwahrscheinlichste Szenario sei ein erneuter Sieg von Donald Trump - auch wenn die Märkte dafür wären.



Covid-19 werde auch nach den US-Wahlen das dominante Thema bleiben. Die wirtschaftliche Erholung der USA und Europas stehe auf dem Spiel. Die Rekordzuwächse im dritten Quartal von bis zu 30 Prozent im Jahresvergleich in den USA und Europa hätten Hoffnung gemacht. Im 4. Quartal allerdings würden sowohl die USA als auch Europa wohl in eine Rezession schlittern, deren Ausmaß schwer vorherzusagen sei. China hingegen scheine die Gesundheitskrise überwunden zu haben, und die Wirtschaft bewege sich auf das Vorkrisenniveau zu.



Die Prognosen für die Unternehmensgewinne im Jahr 2021 (rund 25 Prozent in den USA, 45 Prozent in der Eurozone) würden noch einmal nach unten korrigiert werden. Das erschwere momentan die Bewertung der Aktienmärkte. Die Experten würden Anlegern deshalb raten, ihre Aktienanlage mittel- bzw. langfristig zu betrachten. Unter der Annahme, dass diese Krise irgendwann abklingen werde und sich die Unternehmensgewinne innerhalb der nächsten sieben Jahre wohl verdoppeln würden, was angesichts der historischen Unternehmensperformance eine reale Möglichkeit darstelle, würden die Gesamtgewinne der im S&P 500-Index gelisteten Unternehmen in einigen Jahren etwa 275 USD pro Aktie und die im EURO STOXX Large-Index 35 EUR pro Aktie erreichen.



Da die Zinssätze aller Voraussicht nach noch lange Zeit niedrig bleiben würden, sei ein Kurs/Gewinn-Verhältnis von 20 realistisch. Der S&P-Index würde bei etwa 5.500 Punkten und der EURO STOXX Large-Index bei 700 Punkten gegenüber ihren derzeitigen Niveaus von 3.270 bzw. 338 liegen. Im Vergleich zu Anleihen seien das attraktive Aussichten.



Für die kommenden Tage würden die Experten mit weiterhin volatilen Märkten rechnen. Wenn die Aktienkurse um weitere rund fünf Prozent fallen würden - also der S&P 500 Index auf 3.050/3.100 Punkte und der EURO STOXX 50 Index auf 2.850/2.900 Punkte - würden die Experten ihre Aktienposition aufstocken. Das sollten Anleger auch tun, wenn sie genügend Barreserven hätten und langfristig an das Potenzial von Aktien glauben würden. (03.11.2020/ac/a/m)





Paris (www.aktiencheck.de) - Die Finanzmärkte werden von zwei Themen dominiert - die US-Wahlen und Covid-19, so Jean-Marie Mercadal, CIO des französischen Vermögensverwalters OFI.Andere Themen wie zum Beispiel der Brexit würden momentan vollkommen in den Hintergrund treten. Die Experten würden aktuell von vier Szenarien ausgehen:1. Das schlimmste Szenario bei den US-Wahlen wäre ein Patt zwischen beiden Kandidaten. Dies könnte zu Unruhen führen und die nationale Sicherheit bedrohen. Ein mögliches Konjunkturpaket würde in weite Ferne rücken - Anleger seien im Unklaren geblieben.