Wien (www.aktiencheck.de) - Während die Aktienmärkte betreffend US-Wahlen gestern noch auf ein rasches klares Ergebnis gehofft und entsprechend deutlich zugelegt hatten, hat sich diese Hoffnung heute Morgen zerschlagen: Das Ergebnis der Präsidentschaftswahl hängt an einigen "Swing States" (Wisconsin, Michigan, Pennsylvania) mit sehr hohem Anteil an Briefwahlstimmen (bis zu 50%), deren Auszählung heute wohl noch nicht weit genug fortgeschritten sein dürfte, um ein klares Ergebnis zu bringen, berichten die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Und selbst dann werde wohl das Ergebnis äußerst knapp ausfallen - im Falle eines knappen Siegs Bidens steige damit auch die Gefahr einer Wahlanfechtung und weiterer Verzögerungen stark an. Kurzfristig kein bullishes Rezept für den Aktienmarkt: US-Börsen seien anfänglich mit deutlichen Kurszuwächsen gestartet, hätten ihren Anstieg aber inzwischen angesichts der kurzfristig gestiegenen Unsicherheiten wieder großteils abgegeben. Die europäischen Börsen würden schwächer in den heutigen Handel starten.



Sobald ein Sieger feststeht, gehen die Analysten der Raiffeisen Bank International AG aber unverändert davon aus, dass der Aktienmarkt kurzfristig mit beiden Kandidaten leben kann: Bei Trump dank tief bleibender Unternehmenssteuern und wenig(er) Regulierung; bei Biden in der Hoffnung auf ein rasches großes Fiskalpaket und höherer Infrastrukturinvestitionen des Staates. Insofern bleibe auch die knappe Senatswahl weiter spannend: Würden es die Demokraten schaffen, nicht den bisher republikanischen Senat für sich zu drehen, wäre Biden selbst bei einem Wahlsieg eine "lame Duck", mit wenig Aussicht große Gesetzesvorhaben durch den Kongress zu bringen. Ein solches Patt sei zwar historisch für die Aktienmärkte nicht unbedingt negativ gewesen, würde aber im aktuellen Umfeld die Chance auf ein großes Fiskalpaket stark reduzieren. Einige Ergebnisse hier könnten aber ebenfalls noch Tage bzw. in einem Fall in Georgia sogar bis zu einer Stichwahl am 5. Januar auf sich warten lassen. (04.11.2020/ac/a/m)



