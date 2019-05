Bergos Berenberg verfüge über ein hauseigenes Analyseinstrument zur Einschätzung von Wahlwahrscheinlichkeiten. Es beruhe auf den vier Säulen Umfragen, statistische Modelle, Expertenmeinungen und Prognosemarkt. In der jetzigen Phase kämen nur die Säulen Umfragen und der Prognosemarkt, der Wahrscheinlichkeiten auf Basis der Wettquoten widerspiegele, zum Einsatz. "Unser Analyseansatz zeigt, dass sich aus jetziger Sicht nur sechs der bisher erklärten Kandidaten eine realistische Chance ausrechnen können", so Budelmann. Diese sechs würden jedoch die Extreme der Partei umfassen und seien wirtschaftspolitisch sehr unterschiedlich einzuordnen.



Budelmann teile diese sechs Kandidaten nach ihrer Wirtschafts- und Kapitalmarktfreundlichkeit in drei Gruppen. Im mittleren Block sehe er die kalifornische Senatorin Kamala Harris, Robert Francis "Beto" O'Rourke, der bei den Zwischenwahlen in Texas gegen den ultrakonservativen Ted Cruz um den Senatssitz angetreten sei und fast gewonnen hätte, sowie den erst 37-jährigen Pete Buttigieg, Bürgermeister einer Kleinstadt in Indiana. "Alle drei sind aus wirtschaftspolitischer Sicht, soweit sie sich überhaupt klar dazu geäußert haben, weder dem extrem linken noch dem moderaten Flügel der Partei zuzurechnen", so Budelmann. Auch ihre derzeitigen Chancen lägen eher im mittleren Bereich. Vorn in den Umfragen lägen Kandidaten mit eindeutigeren Positionen.



Dies sei auf der einen Seite Bernie Sanders als bekennender Sozialist. Der 77-Jährige sei in den letzten Vorwahlen knapp gegen Hillary Clinton gescheitert. Er sei ein klarer Vertreter des Green New Deals, stehe für weniger Eigenverantwortung und habe den großen Konzernen den Kampf angesagt. Zudem sollten Aktienrückkäufe nach Sanders Ansicht verboten oder zumindest mit Auflagen versehen werden. "Die von Trump abgebaute Regulierung sowie die Reform der Unternehmenssteuer würde Sanders als Präsident mit Sicherheit versuchen wieder rückgängig zu machen", sage Budelmann und ergänze: "Während Trump mit seiner wirtschaftsfreundlichen Politik die Aktienmärkte befeuert hat, wäre ein Präsident Bernie Sanders für die Wall Street ein regelrechter Alptraum. Da würde auch nicht mehr gelten, dass politische Börsen in der Regel kurze Beine haben." Schon zwischenzeitliche Erfolge von Sanders in den Debatten und Vorwahlen könnten die Märkte belasten.



Eine weitere Kandidatin, die es ebenfalls als extrem progressiv einzuschätzen gelte, sei Elizabeth Warren. Auch jene wäre dem Alptraum-Szenario zuzuordnen. Die Senatorin aus Massachusetts schneide sowohl bei den Umfragen als auch auf den Prognosemärkten aber schlechter ab als Sanders.



Stärkster Konkurrent von Sanders um die demokratische Präsidentschaftskandidatur sei derzeit Joe Biden. Der 76-Jährige sei im gegensätzlichen demokratischen Lager anzusiedeln und stehe für einen gemäßigten Kurs. Er sei lange Zeit Senator in Delaware und dann acht Jahre Vize-Präsident unter Barack Obama gewesen. "Biden ist der demokratische Positivkandidat für die Börse. Er könnte sich als ein typischer "Bill-Clinton-Demokrat" erweisen, mit dem Kapitalmärkte gut auskommen können", urteile Budelmann. Zwar werde er im Vorwahlkampf sicherlich auch Zugeständnisse machen müssen, sich aber nicht zu sozialistischen Ideen bekennen. Auch würde er einen Green New Deal nicht in die Tat umsetzen, und wahrscheinlich auch nicht grundsätzlich an Trumps Steuerreform rütteln. In den Umfragen unter Demokraten liege er als Präsidentschaftskandidat derzeit spürbar vorn. Und an den Prognosemärkten teile er sich aktuell die Spitzenposition mit Sanders.



Auch eine Wiederwahl Trumps dürfte den Märkten entgegenkommen. Budelmann: "Bis auf seine Handelspolitik hat Trump bislang sehr marktfreundlich agiert. Er ist aber durchaus ein Präsident, der die Marktteilnehmer mit seinen Twitter-Nachrichten und politischen Schwankungen stresst. Viele ‚"dürsten" regelrecht nach Normalität. Daher wäre Biden mit einem gemäßigten demokratischen Programm für die Märkte wahrscheinlich gar nicht so viel schlechter. Zwar wären weniger Pro-Business-Initiativen zu erwarten als unter Trump, aber der Stress wäre raus." (07.05.2019/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Bis zu den US-Präsidentschaftswahlen sind es noch gut anderthalb Jahre, aber auch im Vorfeld können sich diese schon auf die Kapitalmärkte auswirken, so die Analysten der Schweizer Privatbank Bergos Berenberg.Vor allem wenn sich die für Freiheit und Wettbewerb bekannten USA strukturell in Richtung Sozialismus bewegen sollten, blieben die globalen Börsen davon nicht verschont, sei Till Christian Budelmann, Kapitalmarktstratege der Schweizer Privatbank Bergos Berenberg, überzeugt. Er liefere eine wirtschaftspolitische Einschätzung der aussichtsreichsten Anwärter auf die demokratische Präsidentschaftskandidatur und erkläre, warum ihm aus Sicht der Aktienmärkte Joe Biden weniger schlaflose Nächte bereite als Bernie Sanders.Der amerikanische Wirtschaftsmotor laufe weiter. "Wir rechnen für 2019 mit einem Wirtschaftswachstum von 2,6 Prozent und für 2020 mit 2,2 Prozent", sage Till Budelmann. Auch wenn der belastende Handelskonflikt mit China noch nicht gelöst sei. "Wir erkennen noch keine Zeichen für eine Rezession, aber natürlich sehen wir auch Risiken", so Budelmann. Ein zentrales Risiko, das seiner Ansicht nach von Marktteilnehmern unterschätzt werde, seien die nächsten Präsidentschaftswahlen. Diese fänden zwar erst am 3. November 2020 statt. Der Vorlauf bei US-Wahlen sei jedoch lang und könne die globalen Märkte schon im Vorfeld deutlich bewegen.