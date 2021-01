Auf Sektorebene würden sich die Politik der Demokraten und das Ziel, bis 2050 eine Netto-Null-Emission zu erreichen, voraussichtlich positiv auf Hersteller sauberer Energietechnik und Versorgungsunternehmen auswirken. Der Sektor der fossilen Brennstoffe könnte dagegen zu den Verlierern zählen, je nachdem, welchen Kurs die Regierung Biden letztlich gegenüber diesem einschlage. "Big Tech" könnte aufgrund einer verschärften Regulierung das Nachsehen haben. Im Gesundheitswesen, das häufig Gegenstand erbitterten Streits zwischen den beiden Parteien gewesen sei, könnte es eine Reform geben, um die Kosten zu senken. "Managed-Care"-Organisationen, Generikahersteller und Nicht-US-Pharmaunternehmen könnten von der Politik der Demokraten profitieren. US-Pharmawerte und Anbieter von Gesundheitsdiensten würden dagegen möglicherweise zu den Verlierern zählen.



Die Umweltpolitik der USA werde sich unter Biden deutlich von der seines Vorgängers unterscheiden. So hätten die USA für dieses Jahr einen Klimagipfel angekündigt und möchten dem Pariser Klimaabkommen wieder beitreten. Der Klimaplan, den Biden letzten Juli auf seiner Wahlkampftour vorgestellt habe, sei eine Annäherung an den ursprünglichen Plan von Bernie Sanders bzw. Elizabeth Warren. Er sehe eine Netto-Null-Emission bis 2050, 100% kohlenstofffreien Strom bis 2035 und die Verbesserung der Energieeffizienz bei vier Millionen Gebäuden vor.



Wahlkampfversprechen seien natürlich keine Realpolitik. Aber die Demokraten hätten in dem Ende 2020 verabschiedeten Konjunkturpaket bereits eine kurzzeitige Verlängerung der Steuervergünstigungen für Wind- und Solarenergie durchgesetzt. Mit der hauchdünnen, aber effektiven Mehrheit im Senat werde die Biden-Administration 2021 wahrscheinlich weitere Stimulusmaßnahmen und eine drastische Reduzierung des Kohlenstoffausstoßes beschließen.



Der neue Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer, werde voraussichtlich zu einer progressiven Agenda tendieren, zumal er in den Vorwahlen 2022 auf Alexandria Ocasio-Cortez als Gegenspielerin treffen könnte. Insbesondere würden die Experten von Ninety One davon ausgehen, dass die Steuervergünstigungen für erneuerbare Energien (die leider die Nachfrage kaum ankurbeln würden) im Rahmen des Konjunkturpakets verlängert würden und - was noch wichtiger sei - separate Steuervergünstigungen für Energiespeicher eingeführt würden. Dies sei vor allem für die US-Windindustrie wichtig, in der die Steuervorteile für erzeugten Strom vor den Vergünstigungen für Investitionen in Solarenergie auslaufen würden. Außerdem würden die Windstromerzeuger aufgrund der unterschiedlichen Steuervergünstigungen keine Förderung für Stromspeicher erhalten, während die Speicherung von Solarenergie steuerbegünstigt sei.



Die Ernennung der Regulierungskommission für den Energiesektor durch die Demokraten dürfte sich genauso positiv auswirken wie die Genehmigung von Offshore-Windparks, die von der Trump-Administration immer wieder hinausgezögert worden sei. Ferner könnten die bereits von Obama geplanten Standards für erneuerbare Portfolios in greifbare Nähe rücken. Dementsprechend bestehe bei den Prognosen der Experten von Ninety One für Windkraftanlagen zwischen 2022 und 2025 im Vergleich zum Status quo vor der Wahl ein Aufwärtspotenzial von 100%. Das bedeute erhebliches Kurspotenzial für führende Windentwickler und ihre Zulieferer, wie etwa die Hersteller von Rotorblättern. Das zusätzliche Aufwärtspotenzial im Solarsektor sei eher begrenzt, da die Wachstumsaussichten ohnehin glänzend seien. Die anvisierten Verbesserungen der Energieeffizienz von Gebäuden würden voraussichtlich in einem Infrastrukturprogramm verankert und dürften Unternehmen, die nachhaltige Lösungen für Heizung, Kühlung und Stromversorgung von Gebäuden anbieten würden, Aufwind geben.



Die Experten von Ninety One würden ferner davon ausgehen, dass die Obergrenze von 200.000 Fahrzeugen pro Autohersteller, für die derzeit eine Förderung von Elektrofahrzeugen in Höhe von 7.500 US-Dollar gewährt werde, aufgehoben und die Emissionsgrenzen verschärft würden. Dadurch erhöhe sich die Prognose der Experten von Ninety One für den Absatz von Elektroautos in den USA ebenfalls um fast 100%. Bislang seien die USA der Markt, für den die Experten das geringste Wachstum bei Elektroautos erwartet hätten. Das würde den verschiedenen Unternehmen in der Lieferkette für Elektrofahrzeuge, von Batteriekomponenten-Herstellern bis hin zu Lieferanten von Sensoren, Software und Leistungshalbleitern, Rückenwind geben. (28.01.2021/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - Zwei Monate nach der US-Wahl haben die Demokraten nach dem unerwarteten Sieg im Rennen um zwei Senatssitze in Georgia die Mehrheit im US-Senat übernommen, so Sahil Mahtani, Stratege im Investment Institute von Ninety One, und Deidre Cooper, Co-Portfoliomanagerin der Global Environment Strategy von Ninety One.Das verbessere die Chancen des neuen US-Präsidenten Joe Biden erheblich, sein politisches Programm umzusetzen, darunter ein weiteres Konjunkturpaket mit einer umfangreichen Klimaagenda.Zwei Monate nach der US-Wahl beherrsche die US-Politik einmal mehr die Schlagzeilen, nachdem beide republikanische Senatoren in Stichwahlen um ihre Senatssitze in Georgia eine Niederlage hätten hinnehmen müssen. Der Wahlausgang sei deshalb wichtig, weil Vize-Präsidentin Kamala Harris angesichts der Pattsituation im US-Senat das Zünglein an der Waage sein werde. Die Republikaner hätten damit ihre Mehrheit im Oberhaus verloren, gleichzeitig würden die Demokraten das Repräsentantenhaus kontrollieren. Damit habe der neu gewählte US-Präsident Biden erheblich bessere Chancen, seine Gesetzesvorhaben in die Tat umzusetzen. Das werde sich nicht nur auf der politischen Bühne, sondern auch generell auf den Finanzmärkten auswirken.Dass die Demokraten nun in beiden Häusern den Ton angeben würden, werde den US-Dollar allerdings zunächst belasten, da dies die Risikoprämien für Schwellenländeranleihen drücke, die aufgrund der wechselhaften US-Außenpolitik entstanden seien. Auf mittlere Sicht würden die Konjunkturmaßnahmen in den USA das Wachstum der Weltwirtschaft tendenziell ankurbeln und somit auch Schwellenländerwährungen zugutekommen. Der daraus resultierende Inflationsdruck dürfte unter anderem den Goldpreis stützen.