Als Ergebnis der gestrigen Wahlen stehe dagegen jetzt bereits fest, dass - wie erwartet - das Repräsentantenhaus mehrheitlich von den Demokraten bestimmt werde. Die Entscheidung im Senat sei noch nicht gefallen, aber er könnte durchaus knapp in der Hand der Republikaner bleiben. Der zukünftige Präsident - wer es auch immer sein möge - müsste insofern mit einem geteilten Kongress zusammenzuarbeiten - daran hätte sich also zu bisher nichts geändert.



Da in Zukunft ein "einfaches Durchregieren" mit Rückendeckung des Kongresses weder für Joe Biden noch für Donald Trump möglich sein dürfte, habe sich die Wahrscheinlichkeit einer nochmals deutlich expansiveren Fiskalpolitik etwas verringert. Trump als Präsident stünde einem Repräsentantenhaus der Demokraten gegenüber, Biden wahrscheinlich dem Senat der Republikaner.



Beide Kontrahenten seien bereits vor die Presse getreten. Während Joe Biden für Geduld bei der weiteren Auszählung plädiert habe, habe sich Donald Trump für ein bald herbei zu führendes Wahlergebnis ausgesprochen. Er werde zudem den Supreme Court anrufen. Konfliktpotential liege also bereits in der Luft!



Wie zu erwarten gewesen sei führe die tatsächlich stark gestiegene Unsicherheit über den Ausgang der US-Wahl zu einer Suche nach sicheren Anlagen. Am frühen Morgen hätten bisher deutsche Bundesanleihen und US-Treasuries profitiert, der S&P-Future und der DAX würden ein wenig unter Druck geraten.



Die gestrige US-Präsidentschaftswahl sei nach derzeitigem Stand immer noch nicht entschieden. Fest stehe aber bereits jetzt folgendes: Erstens sei die so genannten "Blaue Welle" der Demokarten klar ausgeblieben! Zweitens hätten die Umfragen erneut fälschlicherweise in Richtung eines klaren Siegs der Demokraten gedeutet. Und drittens scheine das Weiße Haus so oder so mit einem geteilten Kongress zusammenzuarbeiten zu müssen, da das Repräsentantenhaus an die Demokraten und der Senat wohl an die Republikaner gehen werde. Das werde jegliche expansiver ausgerichtete Fiskalpolitik erschweren. Amtsinhaber Donald Trump habe im Vergleich zu 2016 die meisten seiner Bundesstaaten erneut gewinnen können. Das gelte z.B. für Florida, Ohio, North Carolina und Texas. Nun könnte es vor allem auf drei Bundesstaaten ankommen: Wisconsin, Michigan und Pennsylvania. Wer zwei von diesen drei Staaten gewinne, habe wohl beste Aussichten Präsident der USA zu werden. Die Auszählung schreite voran, die Auswertung der umfangreichen Briefwahl stehe noch an. In allen drei "Swing States" führe aber derzeit Trump. (04.11.2020/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Auch um 09:25 Uhr MEZ steht das Ergebnis der gestrigen Präsidentschaftswahl in den USA offenbar noch nicht endgültig fest, so die Analysten der Nord LB.Keiner der beiden Kandidaten habe bisher die absolute Mehrheit von 270 Wahlmännerstimmen erreicht. Weiterhin würden Stimmen gezählt.Entscheidend könnte wieder einmal vor allem der "Rust Belt" werden: Bisher kein Wahlsieger könne für die drei Bundesstaaten Michigan, Wisconsin und vor allem Pennsylvania ausgemacht werden. Der Kandidat, der mindestens zwei von diesen drei Bundesstaaten für sich gewinne, habe aber gute Aussichten, der zukünftige US-Präsident zu werden. Nach aktuellem Stand führe Donald Trump in allen drei Staaten. Insofern müsse die weitere Auszählung in den kommenden Stunden - oder vielleicht sogar Tagen - abgewartet werden.