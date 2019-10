Bonn (www.aktiencheck.de) - Die US-Verbraucher zeigen sich sehr optimistisch, so die Analysten von Postbank Research.Die Industrie des Euroraums befinde sich im Abwärtstrend. Angesichts der weiterhin hohen (geo-)politischen Unsicherheit und der damit einhergehenden Abschwächung der globalen Konjunktur sei eine nachhaltige Besserung bis auf Weiteres auch nicht in Sicht. Gleichwohl würden die Analysten von Postbank Research für August für die Eurozone mit einem leichten Produktionsplus von 0,2% rechnen. Angedeutet werde dies durch bereits gemeldete Zuwächse des industriellen Ausstoßes in einigen der großen Mitgliedsstaaten. Ein moderater Anstieg wäre jedoch nicht als Trendumkehr zu werten, sondern lediglich als Gegenbewegung auf die in der Summe kräftigen Rückgänge in den beiden Vormonaten. So dürfte die Vorjahresrate denn auch von -2,0% auf -2,6% gefallen sein. Vor allem aber würde das erwartete Ergebnis darauf hindeuten, dass die Industrie das EWU-BIP-Wachstum im 3. Quartal erneut belastet haben sollte.Im weiteren Wochenverlauf stünden mit den Einzelhandelsumsätzen und der Industrieproduktion jeweils für September harte Konjunkturdaten aus den USA zur Veröffentlichung an. Am Dienstag richte sich der Blick auf den aktuellen Weltwirtschaftlichen Ausblick des Internationalen Währungsfonds. Die neue IWF-Chefin Kristalina Georgiewa habe in ihrer Antrittsrede bereits eine weitere Verringerung der Wachstumsprognosen angekündigt. Das potenziell wichtigste Ereignis der Woche warte aber am Donnerstag mit der Tagung des Europäischen Rates. Die Regierungschefs würden nicht zuletzt über das weitere Vorgehen beim Brexit beraten. (14.10.2019/ac/a/m)