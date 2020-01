Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung unter den US-amerikanischen Verbraucher ist nach wie vor als "gut" einzustufen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



So würden die Umfragewerte der beiden wichtigsten bundesweiten Erhebungen zum US-Konsumentenvertrauen der Universität Michigan und des Conference Boards nicht weit entfernt von den in 2018 verzeichneten Mehrjahreshochs notieren. Auch im Dezember sei das Sentiment optimistisch geblieben. Während der finale Wert der Umfrage der Universität Michigan (99,3 Punkte) noch einmal leicht gegenüber der Schnellschätzung (99,2) nach oben revidiert worden sei und somit um 2,5 Punkte über dem Ergebnis vom November gelegen habe, sei die Verbraucherstimmung gemäß der Conference Board-Erhebung zum Jahresende 2019 zwar von revidiert 126,8 auf 126,5 Punkte zurückgefallen, lasse insgesamt aber weiter darauf hoffen, dass der Konsum auch 2020 als wichtige Stütze für die US-Wirtschaft insgesamt fungiere.



Trotz guter Umfragewerte bei den US-Verbrauchern habe der US-Dollar in den letzten Handelstagen des abgelaufenen Jahres spürbare Verluste hinnehmen müssen. Der Euro habe dabei erstmals seit August 2019 wieder Notierungen von mehr als 1,12 USD verbuchen können. In den kommenden Monaten würden die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt indes per Saldo mit weitgehend stabilen Kursbewegungen im Bereich von 1,10 USD rechnen. (02.01.2020/ac/a/m)





