Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nach zuletzt teilweise ernüchternden Konjunkturdaten aus den USA - die ISM-Umfragen für die Industrie und den Dienstleistungssektor im September gaben deutlich nach - dürften die Daten zum US-Arbeitsmarkt Ende der letzten Woche die Wogen etwas geglättet zu haben, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



So sei die US-Arbeitslosenquote im September von 3,7% auf 3,5% und damit den tiefsten Stand seit rund 50 Jahren gefallen. Das Plus bei den neugeschaffenen Stellen habe mit 136.000 im Rahmen der Erwartungen gelegen und die Werte für Juli und August seien immerhin um 45.000 Stellen nach oben revidiert worden. Einziges Haar in der Suppe seien die Stundenlöhne gewesen, die nach einem überraschenden Anstieg um 0,4% gg. Vm. im August im September stagniert hätten, was zu einem Rückgang der Jahresrate von 3,2% auf 2,9% geführt habe.



Die Marktreaktionen im Anschluss an die Veröffentlichung der Arbeitsmarktdaten hätten sich in Grenzen gehalten. Auch wenn der US-Arbeitsmarkt mit Blick auf die Konsumaktivität eine zentrale Rolle spiele, handle es sich bei den Beschäftigungszahlen um einen nachlaufenden Konjunkturindikator. Insofern würden die Markteilnehmer mehrheitlich weiter mit einer Reduzierung der FED-Funds-Rate um 25 BP auf der FOMC-Sitzung am 30. Oktober rechnen. Dem Euro sei es nicht gelungen, die psychologische wichtige Hürde bei 1,10 USD zurückzuerobern. (07.10.2019/ac/a/m)



