Börsenplätze Goldman Sachs-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Goldman Sachs-Aktie:

214,00 EUR -0,14% (02.01.2018, 09:19)



NYSE-Aktienkurs Goldman Sachs-Aktie:

254,76 USD -0,68% (29.09.2017, 22:00)



ISIN Goldman Sachs-Aktie:

US38141G1040



WKN Goldman Sachs-Aktie:

920332



Ticker-Symbol Goldman Sachs-Aktie Deutschland:

GOS



NYSE Ticker-Symbol Goldman Sachs-Aktie:

GS



Kurzprofil Goldman Sachs Group Inc.:



Goldman Sachs Group Inc. (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) gehört zu den weltweit führenden Investmentbanken. Die US-Gesellschaft mit Sitz in New York betreut internationale Unternehmen, Finanzinstitute, Regierungen sowie vermögende Privatanleger. (02.01.2018/ac/a/n)





Wien (www.aktiencheck.de) - US-Steuerreform belastet Goldman Sachs erheblich - AktiennewsDie Steuerreform in den USA belastet Goldman Sachs (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) erheblich, so die Experten vonDer Gewinn der US-Investmentbank werde wegen der Reform wohl um fünf Milliarden US-Dollar sinken.Die US-Investmentbank Goldman Sachs werde im vierten Quartal 2017 voraussichtlich fünf Milliarden US-Dollar weniger Gewinn schreiben. Das würden verschiedene Medien berichten, darunter die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" und das "Handelsblatt". Demnach habe Goldman Sachs die zu erwartenden Einbußen am vergangenen Freitag bekannt gegeben.Als Hauptgrund für die Verluste habe die Bank die Steuerreform in den USA genannt, die kurz vor Weihnachten verabschiedet worden sei. Für das vergangene Jahr werde das Ergebnis nun weit entfernt von den erwarteten knapp acht Milliarden US-Dollar liegen. Der Verlust könnte sogar noch höher ausfallen: Bei den fünf Milliarden Dollar handle es sich um eine Schätzung, die Summe könne sich unter Umständen deutlich ändern, habe die Bank mitgeteilt.Weniger VerlustvorträgeDas andere Drittel der Belastung begründe die Goldman Sachs mit einer indirekten Folge der Steuerreform: Weil die Banken in Zukunft weniger Steuern zahlen müssten, könnten sie auch weniger Verlustvorträge geltend machen, die sie vor allem in den Zeiten der Finanzkrise angehäuft hätten. Im vergangenen Jahr habe Goldman Sachs noch immer 5,2 Milliarden US-Dollar dieser noch nicht abgeschriebenen Werte verzeichnet. Langfristig dürfte die Steuerreform der Bank allerdings zugute kommen, schreibe das "Handelsblatt": Bei Goldman Sachs habe die Steuerquote in den vergangenen Jahren bei rund 30 Prozent gelegen.