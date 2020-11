Hamburg (www.aktiencheck.de) - Die blaue Welle bei den US-Wahlen ist ausgeblieben, es gibt keinen Durchmarsch für Biden und Trump könnte US-Präsident bleiben, so Prof. Dr. Bernd Meyer, Chefstratege und Leiter Multi Asset im Wealth and Asset Management bei Berenberg.



Aber alles sei noch offen, die Wahl sei noch nicht entschieden. Wie zu erwarten gewesen sei, hänge alles von den Swing States ab. Es sei zu früh zu spekulieren, fühle sich aber etwas nach Deja-vu von 2016 an. Auf ein Ergebnis werde wohl noch länger zu warten sein - die Wahrscheinlichkeit, dass die Gerichte über den Wahlausgang entscheiden würden, steige.



Die Kapitalmärkte würden bereits auf die Entwicklung reagieren: Hätten sie in vielen Bereichen über die letzten zwei Monate einen Biden-Sieg oder gar eine blaue Welle zumindest teilweise eingepreist, zeige sich nun die abnehmender Wahrscheinlichkeit eines demokratischen Sieges durch eine Gegenbewegung. Dies sehe man an höheren NASDAQ-Notierungen und einem stärkeren US-Dollar. Sollte Trump wirklich Präsident bleiben, dürfte die Handelsunsicherheit wieder zunehmen. US-Aktien würden entsprechend nachgefragt bleiben. (04.11.2020/ac/a/m)



