Frankfurt (www.aktiencheck.de) - US-Präsident Trump droht Unternehmen, die nicht seinen Forderungen folgen, mit einer "big border tax", so die Analysten der Helaba.



Deren Charakter (Steuer? Zoll?), Bemessungsgrundlage und Höhe seien völlig unklar. Ein bereits im Sommer 2016 von Speaker Ryan vorgelegter Plan für eine Unternehmenssteuerreform enthalte ein so genanntes "border adjustment", das mit den Ankündigungen Trumps möglicherweise vereinbar wäre. Ob der Kongress einer wie auch immer ausgestalteten, hohen Importabgabe zustimmen würde, sei alles andere als gesicher. Hinsichtlich ihrer Rechtmäßigkeit unter US- und internationalem Recht gebe es zudem unterschiedliche Expertenmeinungen. (30.01.2017/ac/a/m)





