London (www.aktiencheck.de) - Der US-Arbeitsmarktbericht vom 8. Oktober 2021 war eine Pleite, so Matt Peron, Director of Research bei Janus Henderson Investors.



Er sei weit hinter den hohen Erwartungen zurückgeblieben, zumindest gemessen an den Schlagzeilen. Die Beschäftigung sei jedoch hoch gewesen, was darauf hindeute, dass sich die Kernwirtschaft weiterhin auf einem robusten Wachstumspfad befinde. Der Bericht deute darauf hin, dass die Gewinne - angetrieben durch einen starken Verbraucher - weiter steigen würden, was für die Aktienmärkte von entscheidender Bedeutung sei. Darüber hinaus könnte der Bericht die Diskussion über eine Änderung der FED-Politik anregen, insbesondere im Hinblick auf das bevorstehende Tapering. Die Experten würden dies jedoch für unwahrscheinlich halten. (Ausgabe vom 08.10.2021) (11.10.2021/ac/a/m)



