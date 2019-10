Wien (www.aktiencheck.de) - Der vergangene Handelstag war vor allem von der Veröffentlichung der Einkaufsmanagerindices (PMIs) geprägt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Mit dem in Summe sechsten Verlusttstag in Folge habe es der Ölpreis den Aktien gleich getan und habe ebenfalls nach unten gedreht. Das Barrel der Nordseesorte Brent sei dabei wieder unter die Marke von USD 60 gefallen. Im Gegensatz dazu seien sichere Häfen gefragt gewesen. Der Preis für Gold sei kurzfristig über USD 1.485 gestiegen.Die negativen Vorgaben würden am heutigen Handelstag auch die asiatischen Börsen belasten. Während in China die Börsen aufgrund der Nationalfeiertage noch bis einschließlich 7. Oktober geschlossen bleiben würden, würden die verbleibenden Märkte durch die Bank mit Abgaben handeln. Auch die Indikatoren für Europa würden auf keinen allzu festen Handelsstart hindeuten. (02.10.2019/ac/a/m)