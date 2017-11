Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Gold (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) hat sich gestern Abend erneut der Marke von 1.300 USD je Feinunze genähert, kam aber anschließend wieder etwas zurück, so die Analysten der Commerzbank.



Unterstützt worden sei es vom schwachen US-Dollar - der handelsgewichtete Dollar-Index sei auf ein 5-Wochentief gefallen - und von fallenden Aktienmärkten, insbesondere in Europa. Auch die Anleiherenditen seien etwas gesunken. Die US-Notenbank FED habe gestern Abend in ihrem Protokoll zur letzten Sitzung zwar quasi eine Zinserhöhung für Dezember angekündigt. Dieser Zinsschritt sei vom Markt allerdings schon zuvor fast vollständig eingepreist gewesen. Die FED habe in ihrem Protokoll aber auch Sorgen über die niedrige Inflation in den USA zum Ausdruck gebracht. Da sie zunehmend strukturelle Faktoren hinter dem fehlenden Preisauftrieb vermute, könnte sie in den nächsten Jahren die Zinsen langsamer erhöhen als bislang erwartet.



Hiervon habe Gold profitiert. Der Goldpreis hangle sich seit mittlerweile vier Wochen an der charttechnisch wichtigen 100-Tage-Linie entlang. Zuletzt habe er aber wiederholt versucht, sich von dieser nach oben zu lösen. Silber (ISIN: XC0009653103,WKN: 965310) habe gestern mit 1,1% etwas stärker als Gold zugelegt und handle wieder oberhalb der Marke von 17 USD je Feinunze. Das Gold/Silber-Verhältnis liege mit über 75 aber weiterhin auf einem hohen Niveau. Seit Anfang des Monats handle der Silberpreis zwischen den beiden charttechnisch wichtigen 100- und 200-Tage-Linien. Auch für Platin und Palladium sei es gestern nach oben gegangen, wobei am Handelsende "nur" noch ein Plus von jeweils 0,5% übrig geblieben sei. (23.11.2017/ac/a/m)







