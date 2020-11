Das Handelsverhalten auf Spectrum Markets spiegele diesen Trend wider. Das Handelsvolumen von verbrieften Derivaten, maßgeblich gestützt durch US-Indices, habe in der Woche der US-Wahlen um acht Prozentpunkte zugenommen. Verglichen mit dem gegenwärtigen durchschnittlichen Handelsvolumen dieser Produkte sei das ein deutlicher Anstieg.



Investitionsströme an den US-Aktienmärkten könnten durchaus bis Ende des Jahres vom aktuellen Aufwind profitieren. Politische Entwicklungen und die inzwischen positive Aussicht auf einen Impfstoff könnten als Katalysatoren die Marktaktivitäten weiter zunehmen lassen.



Grosset ergänze: "Wir gehen davon aus, dass die Anleger aufgrund der starken Performance der Aktienmärkte in dieser Woche entgegengesetzte Positionen bei anderen Vermögenswerten aufbauen dürften. Wir könnten eine Zunahme des Handels von Underlyings auf Währungen, insbesondere dem US-Dollar, und Gold beobachten. In welche Richtung es gehen wird, hängt maßgeblich von den Signalen aus den USA ab - bleiben sie positiv, wäre das für Investoren eine willkommene Trendwende." (12.11.2020/ac/a/m)







Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Die Ergebnisse der US-Präsidentschaftswahl sowie die jüngsten Hoffnungen auf einen bald in der Fläche verfügbaren Corona-Impfstoff haben die Risikobereitschaft von Investoren wieder gesteigert. Das zeigt insbesondere der jüngste Anstieg der Transaktionsströme von verbrieften Derivaten, so Christophe Grosset, Sales Executive bei Spectrum Markets."Wir sehen derzeit ein zunehmendes Anlegerinteresse für Underlyings auf US-Indices, angeführt vom S&P NASDAQ und Dow Jones ", erkläre Christophe Grosset, Sales Executive bei Spectrum Markets. "Wider Erwarten haben weder das angespannte Warten auf ein bestätigtes Wahlergebnis in den USA noch die volatilen Märkte der vergangenen Wochen, zu einem 'flight to quality' zugunsten von sicheren Häfen geführt, wie wir es zu Beginn des Jahres am Anfang der Pandemie erlebt haben."