Hier könnte sich eine Einstiegschance bieten. Das Geschäftsjahr 2021 sei für Coca-Cola positiv verlaufen, der unverwässerte Gewinn je Aktie sei von 1,80 Dollar auf 2,26 Dollar gestiegen. Auch die Dividende sei stärker als erwartet angehoben worden. Fraglich sei, ob die Entscheidung der Marke nachhaltigen Schaden zufüge.



Nach unten sei es auch für den Festplatten- und Laufwerkshersteller Seagate Technology (ISIN IE00BKVD2N49/ WKN A3CQU7) gegangen. Das Papier habe 9,51% eingebüßt, notiere aber weiterhin deutlich über seinem Allzeittief. Auch Northrop Grumman sei um 6,04% abgestürzt, die Aktie habe nach Kriegsbeginn deutlich zugelegt.



Die Papiere des Energietechnologieunternehmens Enphase Energy (ISIN US29355A1079/ WKN A1JC82) hätten sich um 10,83% verteuert und damit an der Spitze des S&P 500 gestanden. Die Alaska Air Group (ISIN US0116591092/ WKN 869843) sei um 6,80% aufgedreht.



Die großen Gewinner im NASDAQ 100 seien am Dienstag die Halbleiterunternehmen gewesen. Marvell Technology (ISIN US5738741041/ WKN A3CNLD) habe sich um 5,51% verbessert, Microchip Technology (ISIN US5950171042/ WKN 886105) habe 5,18% zugelegt. Die Anteilsscheine von Applied Materials (ISIN US0382221051/ WKN 865177) hätten sich um 4,11% verteuert.



Verluste habe es bei Intuitive Surgical (ISIN US46120E6023/ WKN 888024) gegeben, die Aktie sei um 7,86% abgestürzt. Die Titel des Cybersicherheitsspezialisten CrowdStrike (ISIN US22788C1053/ WKN A2PK2R) seien mit -6,40% aus dem Handelstag gegangen. (Ausgabe vom 08.03.2022) (09.03.2022/ac/a/m)





München (www.aktiencheck.de) - Am Dienstag zeigten sich die amerikanischen Märkte volatil, so Thomas G. Wunder von "AnlegerPlus".Nach einem schwachen Start hätten sich die großen Indices nach oben gearbeitet, die jeweiligen Tageshochs seien am frühen Nachmittag erreicht worden. Danach sei es wieder nach unten gegangen. Zu den Verlierern habe Coca-Cola (ISIN US1912161007/ WKN 850663) gehört, das Unternehmen wolle auch weiterhin den russischen Markt bedienen.Am Ende seien die großen Indices ins Minus gerutscht: Der Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) habe 0,57% eingebüßt, er habe bei 32.629 Punkten geschlossen. Der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) sei mit einem Minus von 0,73% bei 4.170 gelandet. Für den NASDAQ 100 (ISIN US6311011026/ WKN A0AE1X) sei es um 0,38% auf 13.269 Punkte nach unten gegangen.