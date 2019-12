Insbesondere der private Konsum sei im aktuellen Umfeld eine verlässliche und starke Stütze der Konjunktur. Dies sei wiederum Spiegelbild eines Arbeitsmarktes, der kaum Ermüdungserscheinungen erkennen lasse. Für das vierte Quartal 2019 würden die NowCast-Modelle diverser regionaler US-Notenbanken ebenfalls ein BIP-Wachstum von knapp 2% ann. signalisieren. Die Prognose habe sich im Verlauf des Dezembers kontinuierlich nach oben bewegt, nicht zuletzt aufgrund des außerordentlich starken Arbeitsmarktberichts Anfang des Monats, wonach im November 266.000 neue Stellen geschaffen worden seien.



Im ersten Halbjahr 2020 sollte dann die US-Konjunktur eine etwas gemächlichere Gangart an den Tag legen. Die Analysten würden BIP-Zuwachsraten in Höhe des Potenzialwachstums von etwa 1,5% p.q. ann. erwarten, gefolgt von einer leichten Belebung in der zweiten Jahreshälfte aufgrund anziehender Industrieaktivität (begünstigt durch eine begrenzte Einigung im Handelskonflikt), was alles in allem Gesamtjahreswachstumsraten von 2,3% im Jahr 2019 sowie 1,7% im Folgejahr (2021: 2,0%) impliziere. Von einer Rezession sei die US-Konjunktur also weit entfernt. Befürchtungen vor einer solchen habe der fortgesetzte Rückgang des ISM Index für das Verarbeitende Gewerbe hervorgerufen (Nov.: 48,1). Allerdings gebe es zaghafte Anzeichen dafür, dass sich die Talfahrt nicht weiter fortsetze und vielmehr eine Stabilisierung der Industrie-Stimmung bevorstehe.



Die Stimmung im Nicht-Verarbeitenden Gewerbe sei ohnehin trotz Rückgangs weiterhin klar über der 50 Punkte-Marke. Nichtsdestotrotz dürfte die US-Konjunktur auch in den kommenden Quartalen vom privaten Konsum getragen werden, da sich auch die positive Dynamik am Arbeitsmarkt fortsetzen sollte, auch wenn eine leichte Abschwächung aufgrund des erreichten Vollbeschäftigungsniveaus wahrscheinlich sei. Das Wohl und Wehe der US-Konjunktur dürfte damit auch weiterhin (über den privaten Konsum) vom Arbeitsmarkt abhängen, eine (temporäre) Schwächephase des Arbeitsmarktes wäre folglich ein möglicher Katalysator einer abermaligen vorsorglichen Leitzinssenkung.



Trotz der niedrigen Arbeitslosenquote bleibe das Lohnwachstum jedoch weiterhin nur moderat (Nov.: +3,1% p.a.), wobei Teilbereiche bereits wieder eine anziehende Lohndynamik verzeichnen würden. Dies könnte sich mittelfristig zunächst im gesamten Lohnwachstum und schließlich auch in der allgemeinen Teuerung niederschlagen. Davon sei zumindest aktuell aber wenig zu sehen. So habe die Kern-Inflation gemäß PCE-Deflator (präferiertes Inflationsmaß der FED) zuletzt (Oktober) wie auch im Durchschnitt der ersten zehn Monate des Jahres 2019 bei 1,6% p.a. gelegen. Und auch 2020 dürfte der Inflationsdruck nicht nennenswert zunehmen. (Ausgabe 1. Quartal 2020) (27.12.2019/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Im Gegensatz zur merklichen Konjunkturverlangsamung in der Eurozone und insbesondere in Deutschland verlor die US-Wirtschaft im Verlauf des Jahres 2019 nur etwas an Fahrt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).So habe der Zuwachs des realen BIP nach einem starken Jahresauftakt auch im zweiten (2,0% p.a. ann.) und dritten Quartal (2,1% p.q. ann.) weiterhin über dem langfristigen Potenzialwachstum (ca. 1,5%) gelegen. Dabei sei die industrielle Schwächephase auch in den USA nicht nur auf die Stimmung begrenzt gewesen, sondern habe sich wie in Europa in einer rückläufigen Industrieaktivität widergespiegelt. Allerdings habe die Schwäche des Verarbeitenden Gewerbes (das in den USA nur 11% des BIP ausmache) die übrigen Sektoren bisher wenig in Mitleidenschaft gezogen.