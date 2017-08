Hannover (www.aktiencheck.de) - Die US-Industrieproduktion legte im Juli um 0,2% M/M zu, so die Analysten der NORD LB.



Eine deutliche Schwäche habe dabei der Fahrzeugsektor aufgewiesen - die anderen Bereiche hätten sich überwiegend stärker gezeigt. Der verarbeitende Sektor komme langsam wieder auf die Beine! Die zu beobachtende vorsichtige Aufhellung habe sich bereits frühzeitig gezeigt, da die beiden Einflussfaktoren Ölpreis und US-Dollar an negativer Wirkung verloren hätten und zukünftig sogar leicht unterstützend wirken dürften. Andere Sektoren wie der Konsum, der Immobilienmarkt und der Arbeitsmarkt würden sich ohnehin solide entwickeln, so dass sich die konjunkturellen Perspektiven zu Beginn des zweiten Halbjahres zuletzt aufgehellt hätten. (17.08.2017/ac/a/m)





