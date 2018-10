Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung im Verarbeitenden Gewerbe der USA ist gemessen am ISM-Index weiter ausgezeichnet, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Zu einem deutlichen Dynamikverlust sei es im September dagegen bei den US-Einzelhandelsumsätzen gekommen, die entgegen der Erwartungen lediglich um 0,1% gg. Vm. zugelegt hätten (Konsens: 0,6%). Ohne Autos habe der Einzelhandel sogar ein leichtes Minus von 0,1% verbucht. In Anbetracht des weiter sehr soliden Verbrauchervertrauens dürfte der US-Konsum trotz des "Ausrutschers" im September insgesamt aber weiter eine tragende Stütze der US-Wirtschaft bleiben.Der US-Dollar sei im Anschluss an die Veröffentlichung der US-Einzelhandelsdaten zum Euro leicht unter Druck gekommen, ein nachhaltiger Impuls habe sich aber nicht ergeben. Im Mittelpunkt an den Devisenmärkten dürfte heute die Haushaltplanung der italienischen Regierung stehen, die heute Morgen an die Europäische Kommission übermittelt worden sei. Der Haushaltsentwurf sehe eine deutliche Verschlechterung des strukturellen Defizits vor, sodass ein Konflikt zwischen der Kommission und der italienischen Regierung drohe. (16.10.2018/ac/a/m)