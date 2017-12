Hannover (www.aktiencheck.de) - Im Oktober sind nun endlich auch die Einkaufsmanager der US-Serviceunternehmen von einer fast schon bedrohlichen Euphorie befallen worden, so die Analysten der Nord LB.Im November (Dienstag, 16:00 Uhr) rechnen die Analysten der Nord LB nun beim ISM PMI Non-Manufacturing mit einem leichten Rückgang auf 59,0 Punkte. Die Zeitreihe würde damit allerdings auch weiterhin auf ein ausgeprägtes Anziehen der ökonomischen Aktivität in der US-Service-Industrie hindeuten. Lediglich die Dynamik der Aufwärtsbewegung hätte sich etwas reduziert, was angesichts von Überhitzungssorgen sogar positiv interpretiert werden könnte.Mit Blick auf die am Freitag anstehende Veröffentlichung der offiziellen Zahlen zur Lage am US-Arbeitsmarkt möge von den Märkten zudem noch mit besonderem Interesse auf die Arbeitsmarktkomponente des ISM PMI Non-Manufacturing geblickt werden; der Dienstleistungssektor sei schließlich die tragende Säule des US-Jobwunders. (01.12.2017/ac/a/m)