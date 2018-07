Nach Börsenschluss habe Alphabet (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) berichtet, dessen Quartalszahlen über den Erwartungen gelegen hätten. Positiv seien auch die Zahlen von Hasbro (ISIN: US4180561072, WKN: 859888, Ticker-Symbol: HAS) aufgenommen worden (+12,9%).



Philips habe zwar Quartalszahlen im Rahmen der Erwartungen berichtet und auch den Ausblick bestätigt, habe im gestrigen Handel zunächst bis zu 4,8% verloren, habe letzten Endes jedoch bei -1,8% geschlossen.



Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) habe 3,3% verloren, nachdem das "Wall Street Journal" berichtet habe, dass der Elektroautohersteller Preisnachlässe für bereits erbrachte Leistungen von seinen Zulieferern gefordert habe.



Heute würden noch Lockheed Martin (ISIN: US5398301094, WKN: 894648, Ticker-Symbol: LOM) (13:30 Uhr), Verizon (ISIN: US92343V1044, WKN: 868402, Ticker-Symbol: BAC, NYSE-Symbol: VZ) (13:30 Uhr), Telekom Austria (ISIN: AT0000720008, WKN: 588811, Ticker-Symbol: TA1, NASDAQ OTC-Symbol: TKAGY) (19:00 Uhr) und AT&T (ISIN: US00206R1023, WKN: A0HL9Z, Ticker-Symbol: SOBA, NYSE-Symbol: T) (nachbörslich) berichten. Morgen würden u.a. Coca-Cola (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, NYSE Ticker-Symbol: KO), Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB), Facebook (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) und GlaxoSmithKline (GSK) (ISIN: GB0009252882, WKN: 940561, Ticker-Symbol: GS7, London: GSK, Nasdaq OTC-Symbol: GLAXF) folgen. (24.07.2018/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - In den USA profitierten Finanztitel von gestiegenen Marktzinsen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Unter den Gewinnern hätten sich u.a. Wells Fargo (ISIN: US9497461015, WKN: 857949, Ticker-Symbol: NWT, NYSE: WFC) (+2,8%), Bank of America (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) (+2,1%), JP Morgan (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) (+1,9%) oder Goldman Sachs (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) (+0,9%) befunden.