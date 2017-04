Zu den Gewinnern habe auch Alcoa (ISIN US0138721065, WKN A2ASZ7, Ticker-Symbol: ALU, NYSE-Symbol: AA) gezählt, die gestern bereits vor Bekanntgabe der Quartalszahlen um rund 5% habe zulegen können. Letztere seien dann allen voran beim Gewinn deutlich besser ausgefallen als von Marktteilnehmern erwartet.



In Europa hätten heute Früh u.a. SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) und Novartis (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ihre Zahlen zum abgelaufenen Quartal berichtet, welche auf den ersten Blick im Rahmen der Erwartungen lagen.



Derweil gehe die Übernahmeschlacht um Akzo Nobel (ISIN: NL0000009132, WKN: 914188, Ticker-Symbol: AKU, EN Amsterdam: AKZA: Nasdaq OTC-Symbol: AKZOF) weiter. PPG

Industries (ISIN: US6935061076, WKN: 852026, Ticker-Symbol: PPQ) habe sein Angebot für den niederländischen Farben- und Spezialchemiekonzern zum zweiten Mal auf nun EUR 26,9 Mrd. erhöht. Anteilsscheine von Akzo Nobel hätten den Handelstag mit einem Plus von knapp 5% beendet, jene von PPG Industries mit +2%. (25.04.2017/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Zu den größten Gewinnern am gestrigen Handesltag zählten in den USA Titel aus dem Finanzsektor, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die Aussicht auf eine weniger strenge Regulierung habe u.a. die Aktien von Bank of America (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) und Morgan Stanley (ISIN: US6174464486, WKN: 885836, Ticker-Symbol: DWD, NYSE-Symbol: MS) um 4% nach oben klettern lassen. US-Präsident Donald Trump habe bereits vor dem Wochenende mit der Unterzeichnung von zwei Erlassen die Überprüfung von Teilen der Gesetzesreform Dodd-Frank angeordnet.