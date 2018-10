Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die gute Stimmung der Konsumenten in den USA - im September fiel der Index des Konsumentenvertrauens der University of Michigan zwar leicht auf 99,0 Punkte zurück, blieb aber gleichwohl auf einem historisch sehr hohen Niveau - beflügelt den Einzelhandel, berichten die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



So habe zuletzt sieben Mal in Folge ein Monatsplus bei den Einzelhandelsumsätzen verzeichnet werden können. Auch im September dürfte sich diese Tendenz fortgesetzt haben. Die Analysten würden mit einem Anstieg von 0,7% gg. Vm. für die heutige Veröffentlichung rechnen, wodurch sich die Jahresrate bedingt durch Basiseffekte auf 5,4% (August: 6,6%) abschwächen würde. Insgesamt würden die Einzelhandelszahlen auf eine sehr robuste Konsumentwicklung im 3. Quartal 2018 hinweisen, sodass hiervon ein substantieller Impuls für das BIP-Wachstum ausgehen sollte. Die Analysten würden in diesem Zusammenhang ein BIP-Quartalsplus von ann. 4,0% erwarten.



Gute Einzelhandelsumsätze dürften die Erwartungen auf eine Fortsetzung des Leitzinserhöhungszyklus durch die FED weiter beflügeln. Dies würde die Renditen für US-Staatsanleihen potenziell wieder nach oben treiben. (15.10.2018/ac/a/m)



