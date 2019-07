Für das Segment der Tankstellen in den USA sei am aktuellem Rand ein deutlicher Umsatzrückgang von 2,8% M/M gemeldet worden. Diese Nachricht habe die meisten Beobachter der US-Wirtschaft wohl nicht wirklich überrascht. Mit Blick auf den Berichtsmonat Juni habe der Benzinpreis im Mittel nämlich nur bei 2,72 USD pro Gallone notiert - und damit beinahe 5% unter den durchschnittlichen Kosten für Sprit im Mai. Unter Ausklammerung des Kraftstoffs seien die US-Einzelhandelsumsätze entsprechend um beachtliche 0,7% M/M gestiegen.



Die beiden eng mit dem US-Immobilienmarkt verknüpften Segmente Baumaterial und Möbel hätten im Juni jeweils um 0,5% M/M zugelegt. Dies sei eine erfreuliche Entwicklung. Bei den Baumaterialien lasse sich der aktuelle Anstieg aber natürlich einfach nur als Gegenbewegung interpretieren. In der Tat habe sich diese Unterkomponente im Vormonat sehr schwach präsentiert, was bei der Interpretation dieser Zeitreihe im Auge behalten werden müsse. Die Angaben zu den Umsätzen mit Möbeln seien dagegen in jedem Fall als erfreulich zu bezeichnen.



Die für die BIP-Erhebung in den USA maßgebliche Kontrollgruppe der Einzelhandelsumsätze habe im Juni um beachtliche 0,7% M/M zugelegt. Zudem sei der für den Vormonat gemeldete Zuwachs noch leicht auf nun 0,6% M/M nach oben revidiert worden. Diese Zahlen würden schon für die nicht pessimistische US-BIP-Prognose der Analysten sprechen. Die Analysten würden entsprechend auch weiterhin davon ausgehen, dass das annualisierte Wachstum im 2. Quartal im Bereich von immerhin 2,0% notieren dürfte. Dabei werde der US-Konsument offenkundig wieder einmal die tragende Säule der nordamerikanischen Wirtschaft bleiben.



Die US-Einzelhandelsumsätze hätten im Juni positiv überraschen können. Vor allem die Angaben zur Kontrollgruppe würden sich extrem stark präsentieren. Der Konsument bleibe somit die verlässliche Stütze der Wirtschaft der Vereinigten Staaten. Die heutigen Zahlen würden das FOMC zwar wohl nicht mehr von einer Zinssenkung abhalten können, man bekomme aber immer stärker den Eindruck, dass die US-Notenbank gegen eine Phantom-Rezession kämpfe. Probleme zu lösen, die es eigentlich gar nicht gebe, sei natürlich immer am leichtesten. (16.07.2019/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - In den USA sind vom Commerce Department vor einigen Minuten sehr erfreuliche vorläufige Angaben zur Entwicklung der US-Einzelhandelsumsätze im Berichtsmonat Juni veröffentlicht worden, so die Analysten der Nord LB.Nach dem schon deutlichen Anstieg im Vormonat habe sich am aktuellen Rand wieder ein ausgeprägter Zuwachs von 0,4% M/M gezeigt. Dies sei eine sehr positive Überraschung - für die Analysten und auch für die Finanzmärkte.