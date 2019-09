Bonn (www.aktiencheck.de) - Die US-Einzelhandelsumsätze sind im August um 0,4% gegenüber dem Vormonat gestiegen, so die Analysten von Postbank Research.Die neue Woche beginne heute datenseitig ruhig. Die einzig nennenswerte Veröffentlichung sei der Empire State Index für September in den USA, für den der Markt einen moderaten Rückgang von 4,8 auf 4,0 Zähler erwarte. Auf diesem Niveau würde der Index den Eindruck untermauern, dass der US-Industrie in diesem Jahr jedwede Dynamik abhandengekommen sei.Im weiteren Wochenverlauf richte sich der Blick insbesondere auf die geldpolitischen Sitzungen von FED, Bank of England und Bank of Japan. Konjunkturseitig stehe hierzulande der Index der ZEW-Konjunkturerwartungen im Fokus, in den USA die Daten zur Industrieproduktion im August.(16.09.2019/ac/a/m)