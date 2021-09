Linz (www.aktiencheck.de) - Gestern haben die Daten zum US-Einzelhandel positiv überrascht, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Die Umsätze hätten im August um 0,7% angezogen, obwohl Experten mit einem weiteren Rückgang nach Juli (-1,8%) gerechnet hätten. Der Anstieg sei Großteils dem Online-Geschäft und Möbeln zuzuschreiben. Auch in der Freizeit- und Unterhaltungsbranche sowie bei den Bildungsausgaben (durch höheres staatliches Kindergeld) hätten die Umsätze zugelegt. Mit ausgabefreudigen Konsumenten steige bei Investoren die Hoffnung auf ein Signal zur Reduktion der US-Anleihekäufe auf der US-Notenbanksitzung nächste Woche. Der US-Dollar sei gestärkt worden und EUR/USD sei auf 1,1750 gesunken. EUR/USD werde seitwärts zwischen 1,1730 und 1,1830 erwartet. (17.09.2021/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.