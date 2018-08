Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Angaben zur Entwicklung der US-Einzelhandelsumsätze im Berichtsmonat Juli haben vor allem auf den ersten Blick positiv überraschen können, so die Analysten der Nord LB.



Allerdings habe es Revisionen an den Zahlen für Juni gegeben. In der Summe lägen die heutigen Daten somit mehr oder weniger im Rahmen der Erwartungen. Es bleibe aber schon festzuhalten, dass der Konsum der privaten Haushalte auch weiterhin als tragende Säule der nordamerikanischen Wirtschaft fungieren dürfte. (15.08.2018/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.