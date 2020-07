Bonn (www.aktiencheck.de) - Nachdem der US-Dollar sich gestern Morgen einerseits von seinem Zwei-Wochen-Tief gegen den Euro etwas erholen konnte, war er andererseits nicht in der Lage, nachhaltig an Wert zu gewinnen, so die Analysten von Postbank Research.



Zunächst habe der Greenback denn doch von dem sehr starken ISM für den Dienstleistungssektor profitiert und daran anschließend von den wieder aufkeimenden Sorgen hinsichtlich der weiteren Ausbreitung des Covid-19-Virus. Insbesondere Meldungen wie die über einen erneuten Lockdown in Melbourne und Umgebung, also in einem Land wie Australien, für das Covid-19 eigentlich schon Geschichte zu sein schien, verunsicherten die Investoren, so die Analysten von Postbank Research. Neben der Suche nach "sicheren Häfen" wie dem US-Dollar sei für den Kurs des Euro ebenfalls nicht förderlich gewesen, dass sich die Produktion in der deutschen Industrie im Mai nach zwei Monaten mit coronavirusbedingt starken Rückgängen weniger deutlich als erwartet erholt habe. Die Produktion in Industrie, Bau- und Energiewirtschaft habe sich gegenüber dem Vormonat um 7,8 Prozent erhöht und um 19,3 Prozent (April: minus 25,0 Prozent) unter dem Niveau des Vorjahresmonats gelegen. Volkswirte hätten allerdings einen monatlichen Anstieg von circa elf Prozent prognostiziert. Nachdem der Euro am Vormittag in der Folge zurückgesetzt habe, habe er sich im Verlauf des Nachmittags etwas erholen können. (08.07.2020/ac/a/m)



