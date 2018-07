Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die neue Woche startet mit realwirtschaftlichen Daten und Stimmungsindikatoren in den USA, so die Analysten der Helaba.Positive Indikationen gebe es vonseiten des Pkw-Absatzes. Die Benzinpreise seien im Juni zwar nicht weiter gestiegen, dennoch sollte es zu einem stabilen Tankstellenumsatz gekommen sein. Mit einer positiven Überraschung gegenüber der bei +0,6% VM liegenden Konsensschätzung sei aber nicht zu rechnen. Auch für die Industrieproduktion, die morgen auf dem Programm stehe, zeichne sich ein Plus ab. So sei der Index der geleisteten Arbeitsstunden im Berichtsmonat gestiegen. Eine freundliche Indikation gebe es auch vom ISM-Index des Verarbeitenden Gewerbes, der zuletzt unerwartet deutlich auf über 60 Punkte gestiegen sei. Bauzahlen am Mittwoch und der Index der Frühindikatoren des Conference Boards am Donnerstag würden den Datenkranz in dieser Woche abrunden.Insgesamt dürfte das Wachstumsszenario bestätigt und damit Erwartungen bestärkt werden, dass die US-Notenbank weitere Leitzinserhöhungen vornehmen werde. Der Handelskonflikt werde die Zahlen wohl noch nicht negativ beeinflusst haben. Diesseits des Atlantiks stünden in dieser Woche nur wenige Einträge im Datenkalender, die zudem nur der zweiten Reihe zuzuordnen seien. Auch Reden vonseiten der Europäischen Zentralbank würden in Anbetracht der Sommerzeit und im Vorfeld der EZB-Ratssitzung in der kommen Woche (blackout period) weniger. Insofern sollten die Zinserwartungen kaum beeinflusst werden. (16.07.2018/ac/a/m)