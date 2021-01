Wien (www.aktiencheck.de) - Am Freitag legten JP Morgan Chase (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) (-1,8%), Citigroup (ISIN: US1729674242, WKN: A1H92V, Ticker-Symbol: TRVC, NYSE-Symbol: C) (-6,9%) und Wells Fargo (ISIN: US9497461015, WKN: 857949, Ticker-Symbol Deutschland: NWT, NYSE-Ticker-Symbol: WFC) (-7,8%) ihre Quartalszahlen vor, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Exxon Mobil (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) (-4,8%) sei am Freitag kräftig gefallen, nachdem kolportiert worden sei, dass die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC eine Untersuchung gegen den Ölkonzern eingeleitet habe. Ein Whistleblower habe gemeldet, dass das Unternehmen wichtige Vermögenswerte im Ölfeld Permian Basin überbewerten würde.Peugeot (ISIN: FR0000121501, WKN: 852363, Ticker-Symbol: PEU, EN Paris: UG, NASDAQ OTC-Symbol: PEUGF) und FIAT Chrysler (ISIN: NL0010877643, WKN: A12CBU, Ticker-Symbol: 2FI, NYSE-Symbol: FCAU) hätten am Samstag offiziell den lange erwarteten Zusammenschluss bekanntgegeben. In Zukunft würden die beiden Unternehmen unter demgemeinsamen Namen Stellantis firmieren. Durch die Fusion werde man zur weltweit viertgrößten Automobilgruppe. (18.01.2021/ac/a/m)