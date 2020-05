Wien (www.aktiencheck.de) - Nach einem wechselhaften Start siegte gestern im späten Handel an der Wall Street die Angst vor weiteren negativen Konsequenzen der COVID-19-Pandemie und die wichtigsten Indices schlossen alle mit einem deutlichen Minus, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Schuld daran seien zum einen Zweifel an der V-Förmigkeit der wirtschaftlichen Erholung gewesen, zum anderen aber vorwiegend die Angst vor einer zu schnellen Öffnung und einer zweiten Welle an Infektionen - mit einhergehenden erneuten Maßnahmen - in diversen Ländern. Besonders neue Cluster in Südkorea oder Wuhan und die Entwicklung der Fallzahlen in Russland oder einigen US-Staaten hätten die Marktteilnehmer als besorgniserregend aufgefasst. Zusätzliche Unsicherheit hätten noch die Kommentare des führenden US-Experten und Beraters Anthony Fauci gebracht, der gemeint habe, die USA hätten den Ausbruch "nicht unter Kontrolle", und der ebenfalls vor einer zweiten Welle gewarnt habe.



Von der Angst anstecken lasse habe sich auch der Ölpreis und habe schwächer notiert, während Gold kaum verändert gewesen sei. An den asiatischen Börsen sei das Bild heute Morgen weniger negativ und ohne einheitliche Richtung gewesen. Die vorbörslichen Indikatoren für Europa würden am heutigen Morgen auf einen etwas schwächeren Start in den Handelstag hindeuten. (13.05.2020/ac/a/m)



