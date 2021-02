Während Rekordhochs in den USA mittlerweile beinahe schon zur Gewohnheit würden, habe sich dieser Trend in Europa noch nicht gänzlich durchsetzen können. Dem DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) würden weiterhin nur wenige Zähler zum neuen Rekordhoch fehlen und so habe er ebenso wie der breite europäische Aktienmarkt bei dünnen Umsätzen mit leichten Abgaben geschlossen. Der österreichische ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191) hingegen sei dank starker Werte aus dem Grundstoffbereich deutlich fester aus dem Handel gegangen.



Mit dem Kälteeinbruch in weiten Teilen der USA habe der Preis für die Ölsorte WTI deutlich zulegen können, wohingegen die Nordseesorte Brent weniger gefragt gewesen sei. Trotz der gestrigen Aktienschwäche hätten sich Anleger im immer noch bullishen Gesamtumfeld von sicheren Häfen wie Gold abgewandt. Der Preis für eine Feinunze habe einen Verlust von mehr als 1% verbuchen müssen und sei dabei unter die Marke von USD 1.800 gefallen. Weiterhin ungebrochen scheine hingegen das Interesse an Kryptowährungen zu sein. Der Bitcoin habe erstmalig in seiner Geschichte die Schallmauer von USD 50.000 durchbrochen, wenngleich er die Gewinne nicht zur Gänze habe halten können.



In China finde aufgrund der Neujahrsfeierlichkeiten auch am Mittwoch kein Handel statt. Die übrigen asiatischen Börsen würden schwächer notieren. Auch in Europa würden die vorbörslichen Indikatoren auf einen Handelsauftakt leicht unter den gestrigen Schlusskursen hindeuten. (17.02.2021/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Nach dem verlängerten Wochenende konnten die US-Börsen zum Auftakt abermals neue Allzeithöchststände erklimmen, wenngleich die Kursgewinne im Handelsverlauf wieder abgegeben werden mussten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Marktbeherrschendes Thema sei dabei einmal mehr der US-Renditeanstieg. Die Treasuries würden sich seit geraumer Zeit unter anderem aufgrund der höheren Inflationserwartungen unter Druck befinden, die wiederum von den steigenden Staatsausgaben angefacht würden. Die damit in Konkurrenz zu den Aktienmärkten stehende Assetklasse habe das zuletzt euphorische Sentiment etwas ausgebremst - mit Ausnahme von Aktien aus dem US-Bankensektor, welche deutlich hätten zulegen können. Im Fokus seien weiters die US-Energiewerte gestanden, welchen die arktischen Temperaturen in Texas durch die erhöhte Nachfrage nach Öl entgegenkommen sollten.