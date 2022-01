Der Preisauftrieb der von den USA importierten Gütern habe sich dagegen im Dezember stärker als gedacht abgeschwächt. Die Preisdaten könnten somit auf einen etwas nachlassenden Aufwärtsdruck bei der Inflation hindeuten. Nichtsdestotrotz bewege sich die Rendite für zehnjährige US-Staatspapiere weiter munter in Richtung 1,8%-Marke. Auf den Rohstoffmärkten hätten insbesondere die Ölpreise über das Wochenende weiter zulegen können. Der Preis der Sorte Brent liege aktuell bei rund USD 86,40 je Fass.



Der Goldpreis sei gegengleich ein wenig zurückgegangen. Die Feinunze koste aktuell in etwa USD 1.818.



In der Welt der Krypto-"Währungen" notiere deren bekanntester Vertreter, der Bitcoin, gegenüber Freitag kaum verändert bei USD 42.800.



Der heutige Tag werde keine wichtigen Daten mit sich bringen und somit an den Börsen wahrscheinlich recht ruhig verlaufen. In den USA sei heute Feiertag (Martin Luther King Day) und die Börse geschlossen. Gleich morgen gehe es aber wieder voll weiter mit der Unternehmens-Berichtssaison. Vor allem einige weitere Finanzinstitute würden Dienstag und Mittwoch ihre Zahlen zum vierten Quartal veröffentlichen



Die asiatischen Aktienindices würden sich heute Früh uneinheitlich präsentieren: In Hongkong und Seoul lägen sie im Minus, in Tokio im Plus. In Europa würden die vorbörslichen Indikationen aber aktuell auf eine leichte Erholung der Kurse zu Handelsbeginn hindeuten. (17.01.2022/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Zum mehr oder weniger offiziellen Start der US-Berichtssaison haben am Freitag die ersten Quartalszahlen und Ausblicke einiger US-Finanzkonzerne mehrheitlich für Enttäuschung gesorgt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Der Dow Jones Industrials sei in der Folge mit einem Minus von 0,56% ins verlängerte Wochenende gegangen. Der Großteil der Technologiewerte habe sich hingegen im späten Freitags-Handel von dem Ausverkauf in diesem Marktsegment am Vortag erholt und habe somit auch dem Gesamtmarkt leicht ins Plus geholfen. Der marktbreite S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) habe somit noch um 0,08% höher schließen können, der technologielastige NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) habe sogar um 0,75% zugelegt. Insbesondere Aktien aus der Halbleiterbranche seien deutlich angezogen: Lam Research (ISIN: US5128071082, WKN: 869686, Ticker-Symbol: LAR, NASDAQ-Symbol: LRCX) und Applied Materials (ISIN: US0382221051, WKN: 865177, Ticker-Symbol: AP2, NASDAQ-Symbol: AMAT) hätten um jeweils mehr als 6% zugelegt.Ähnlich wie die Unternehmensdaten hätten auch die US-Konjunkturdaten am Freitag wenig Anlass zur Freude gegeben. So seien etwa die Umsätze im US-Einzelhandel im Dezember deutlich stärker als erwartet zurückgegangen. Die Industrieproduktion für Dezember habe mit den Erwartungen ebenso nicht mithalten können. Auch das von der Universität Michigan erhobene Konsumklima habe enttäuscht und sei im Januar auf den niedrigsten Stand seit über zehn Jahren gefallen.