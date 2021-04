Der Medizintechnikkonzern Drägerwerk (ISIN DE0005550636/ WKN 555063) habe in Q1 den Umsatz auf Basis von vorläufigen Zahlen währungsbereinigt um 28,2% auf 792,1 Mio. EUR ggü. dem entsprechenden Vorjahreszeitraum gesteigert. Das Ergebnis vor Steuern und Zinsen habe bei 129 (-0,6) Mio. EUR gelegen. Der Auftragseingang sei aufgrund des hohen Vergleichsniveaus des Vorjahres (beginnende Corona-Pandemie) um 44,9% auf 739,8 Mio. EUR gefallen. Erwartung für das Gesamtjahr: währungsber. Umsatzminus zwischen 7 und 11%.



Fraport (ISIN DE0005773303/ WKN 577330) habe aufgrund der aktuellen Corona-Beschränkungen am Flughafen Frankfurt auch im März deutlich weniger Passagiere gezählt. Mit 925.277 Fluggästen sei die Zahl um 56,4% gesunken, kumuliert über die erste drei Monate sei das Fluggastaufkommen um 77,6% auf 2,5 Mio. Passagiere eingebrochen. Das Frachtgeschäft habe mit einem Aufkommen von 208.506 Tonnen (+24,6%) dagegen weiter glänzen können.



Der Schweizer Elektrotechnikkonzern ABB (ISIN CH0012221716/ WKN 919730) habe den Umsatz in Q1 nach vorläufigen Zahlen überraschend um rund 11% auf 6,90 Mrd. USD steigern können. Die operative Marge habe sich auf 13,5% (10,2%) verbessert. Vor diesem Hintergrund hebe ABB die Umsatzprognose für das Gesamtjahr an und erwarte nun ein Plus von rund 5% oder höher (bisher: 3 bis 5%).



Der weltgrößte Chip-Auftragsfertiger TSMC (ISIN US8740391003/ WKN 909800) habe in Q1 von der hohen Nachfrage nach leistungsstarken Halbleitern profitiert. Bei Erlösen von 362,41 Mrd. Taiwan-Dollar sei der Nettogewinn um 19,4% auf 139,7 Mrd. Taiwan-Dollar geklettert.



Der Euro sei trotz starker US-Konjunkturmeldungen stabil geblieben.



Am Ölmarkt hätten die erhöhten Notierungen des Vortages ausgebaut werden können. Eine robuste Konjunkturerholung in den USA habe die Preise gestützt. Der Goldpreis habe sich temporär aus der engen Spanne der letzten Wochen lösen können. Er habe freundlicher tendiert, habe damit aber nur den Kursrückgang des Vortages aufgeholt. (16.04.2021/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Der fortgesetzte Rekordlauf der Wall Street ließ auch die Anleger am deutschen Aktienmarkt beherzt zugreifen, so die Analysten der Nord LB.Das Rekordhoch vom DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900, +0,30%) der Vorwoche sei allerdings nicht erreicht worden. Der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) sei um +0,91%, der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um +0,99% gestiegen.Neue Spitzenwerte an den US-Börsen (Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) +0,90%, Nasdaq-Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) +1,31%): Möglich geworden seien diese durch ermutigende Firmenbilanzen und starke US-Konjunkturdaten. Besonders gefragt gewesen seien die zuletzt gebeutelten Technologiewerte.