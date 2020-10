Und auch Morgan Stanley habe die Erwartungen übertroffen. Die US-Investmentbank habe ein Umsatzwachstum von 16,7 Prozent auf 11,7 Milliarden Dollar im dritten Quartal 2020 verzeichnet. Dieser habe damit etwa 1,1 Milliarden Dollar über dem Konsens gelegen. Gleiches gelte für das Ergebnis je Aktie von 1,59 Dollar im Berichtszeitraum (Schätzung 1,28 Dollar). Vor Morgan Stanley hätten bereits Branchengrößen wie Goldman Sachs (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS), JPMorgan (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) oder die Bank of America (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) einen Einblick in die jüngste Bilanz gewährt.



Fastly rudert zurück



Bereits gestern nach US-Börsenschluss habe der Cloud-Spezialist Fastly (ISIN: US31188V1008, WKN: A2PH9T, Ticker-Symbol: 2Y7, NYSE Ticker-Symbol: FSLY) die Investoren auf dem falschen Fuß erwischt. Für das dritte Quartal rechne das Unternehmen fortan mit einem Umsatz zwischen 70 bis 71 Millionen Dollar. Guidance bisher: 73,5 Millionen Dollar. Die Aktie sei daraufhin knapp 30 Prozent eingebrochen. Vor dem Kurseinbruch habe die Börse das Unternehmen mit 13,7 Milliarden Dollar bewertet. Aktie meiden!



Intuitive Surgical ist an der Reihe



Nach US-Börsenschluss werde Intuitive Surgical (ISIN: US46120E6023, WKN: 888024, Ticker-Symbol: IUI1, NASDAQ-Symbol: ISSM) die Zahlen zum dritten Quartal veröffentlichen. Das Medizintechnik-Unternehmen sei für seine OP-Roboter bekannt. Dann werde sich zeigen, welche Spuren die Corona-Krise bei dieser Gesellschaft zuletzt hinterlassen habe. (15.10.2020/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Corona-Unsicherheit hält an den Märkten wieder stärker Einzug, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär"-Bei Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420), S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) und NASDAQ Composite (ISIN: XC0009694271, WKN: 969427) deute sich ein sehr schwacher Start in den Handelstag an. Quartalszahlen über den Erwartungen von Morgan Stanley (ISIN: US6174464486, WKN: 885836, Ticker-Symbol: DWD, NYSE-Symbol: MS) und Walgreens (ISIN: US9314271084, WKN: A12HJF, Ticker-Symbol: W8A, Nasdaq-Symbol: WBA) könnten dem US-Markt ebenfalls keine positiven Impulse verleihen.Zahlen über den Schätzungen