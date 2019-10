Des Weiteren beginne heute die Berichtssaison der Wall Street für das dritte Quartal 2019. Die sich abschwächende Konjunktur mache sich bereits in den Daten bemerkbar und es gebe zunehmende Sorgen um eine mögliche Rezession. Große US-Banken - u.a. JPMorgan (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM), Goldman Sachs (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) und Citibank (ISIN: US1729674242, WKN: A1H92V, Ticker-Symbol: TRVC, NYSE-Symbol: C) - würden als erste ihre Ergebnisse präsentieren. Laut den Daten von Refinitiv dürften die gesamten Ergebnisse von Unternehmen des S&P 500 um 3,2% gefallen sein. Während die Ergebnisse im Jahr 2019 bereits zurückgegangen seien, seien die Aktienkurse weiter angestiegen. Dem marktbreiten US-Aktienindex sei es jedoch nicht gelungen, sein im Juli ausgebildetes Allzeithoch zu überwinden.



Laut den Eurostat-Daten vom Montag sei die Industrieproduktion der Eurozone im August um 0,4% im Monatsvergleich gestiegen - nach zwei monatlichen Rückgängen sei dies ein erstes positives Zeichen. Es sei jedoch angemerkt, dass die europäische Industrieproduktion mit einem Rückgang von 2,8% auf Jahresbasis ihre Schwäche beibehalte. EUR/USD tendiere am Dienstag erneut gen Süden und könnte bald die 1,10 testen. Sollte eine Verteidigung scheitern, wäre eine Abwärtsbewegung in Richtung 1,0940 möglich.



Trotz der schlechten konjunkturellen Entwicklung habe das Wirtschaftsministerium am Montag gesagt, dass "ein stärkerer Abschwung oder gar eine ausgeprägte Rezession gegenwärtig nicht zu erwarten sei." Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) versuche heute an die Gewinne vom letzten Freitag anzuknüpfen. Diese würden sich jedoch bislang in Grenzen halten, doch solange der Markt nicht wieder unter die Marke von 12.500 Punkte rutsche, könnten weitere Anstiege in Richtung Jahreshoch (12.650 Punkte) folgen. (15.10.2019/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - An den Finanzmärkten kommen Zweifel über das angekündigte Teil-Abkommen zwischen den USA und China auf, so die Experten von XTB.China fordere vor der Unterzeichnung eines Deals mehr Gespräche, um scheinbar mehr Details auszuarbeiten. Dies könnte weitere Zugeständnisse beinhalten, um auch die für Dezember geplanten US-Zölle zu streichen. US-Präsident Donald Trump habe mit seiner Aussage den Optimismus gedämpft, dass ein umfangreiches Abkommen erst in Phase drei kommen würde. Der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) habe den gestrigen Montag mit einem überschaubaren Verlust von 0,14% beendet. Die heutige Asien-Sitzung sei gemischt gewesen, wobei der japanische Nikkei (ISIN: JP9010C00002, WKN: A1RRF6) mit +1,87% der größte Outperformer gewesen sei - die Händler seien nach einem Feiertag in Japan an die Märkte zurückgekehrt.