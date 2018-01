Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Aus fundamentaler Sicht ist der USD überbewertet, so Dr. Eberhardt Unger von "fairesearch".



Seine gegenwärtige Stärke stamme zum wesentlichen Teil aus den geopolitischen Spannungen und dem Zinsspread. Letzteres sollte nicht überschätzt werden, da eine abwertungsverdächtige Währung zur Abdeckung des Devisenrisikos stets höhere Zinsen bieten müsse. Die USA seien der größte Schuldner der Welt. Und der USD sei kein "sicherer Hafen"! Die angebliche Lokomotivfunktion der US-Volkswirtschaft für die Welt zeige sich jedenfalls nicht in der Außenwirtschaft. Eine Volkswirtschaft mit der höchsten Staatsverschuldung (steige von USD 20 Billionen in Richtung USD 30 Billionen), dem größten Leistungsbilanzdefizit (rund USD 400 Mrd.) und der höchsten Auslandsverschuldung (netto ca. USD 8 Billionen) in der Welt könne ökonomisch kaum "vorbildlich" sein. Der USD Wechselkurs könnte sich überraschenderweise entgegen den Markterwartungen weiter in Richtung 1,30 pro EUR bewegen. Mit hoher Volatilität müsse gerechnet werden. (Ausgabe vom 21.01.2018) (22.01.2018/ac/a/m)





