Bonn (www.aktiencheck.de) - Die US-Auftragseingänge langlebiger Güter sind im April erwartungsgemäß deutlich um 2,1% gegenüber dem Vormonat gesunken, so die Analysten von Postbank Research.Für die Ausrüstungsinvestitionen im laufenden Quartal seien dies ebenfalls keine guten Nachrichten. Die hiermit korrelierende Größe der zivilen Investitionsgüterbestellungen ex Transport sei im April um 0,9% zum Vormonat gesunken. In der Summe stünden die Auftragsdaten im Einklang mit der Beobachtung der Analysten, dass sich die Dynamik in der US-Industrie in den letzten Monaten deutlich abgekühlt habe. Wachstumsimpulse seien von dieser Seite aktuell kaum zu erwarten, sodass die Analysten von einer deutlichen Verlangsamung des US-BIP-Wachstums im zweiten Quartal von annualisiert 3,2% auf 1,7% ausgehen würden.Zum Wochenauftakt sei der Konjunkturdatenkalender leergefegt. Hierzulande stünden im weiteren Wochenverlauf Arbeitsmarkt- und Inflationsdaten für Mai im Mittelpunkt. Für die Eurozone würden diverse Sentimentindikatoren veröffentlicht, während der US-Kalender außer einer aktualisierten Schätzung für das BIP-Wachstum im ersten Quartal lediglich mit Konjunkturindikatoren aus der zweiten Reihe bestückt sei. (27.05.2019/ac/a/m)