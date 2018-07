In Deutschland könnte es heute zum Showdown zwischen CDU und CSU kommen. Gestern habe Innenminister Seehofer (CSU) angekündigt, er werde zurücktreten, sollte ihm Bundeskanzlerin Merkel in einem für heute geplanten Gespräch in Sachen Flüchtlingspolitik nicht entgegenkommen. Seehofer würden die Ergebnisse des EU-Gipfels von Ende letzter Woche nicht weit genug gehen.



Der ISM Index habe heute den Auftakt in einer datenreichen Woche gemacht. Nachdem auch der Chicago PMI am Freitag gestiegen sei, würden sich die Analysten der Raiffeisen Bank International AG mit ihrer über Konsens liegenden Prognose noch wohler fühlen.



Nach dem US-Feiertag am 4. Juli folge am Freitag mit dem Arbeitsmarktbericht das eigentliche Datenhighlight der Woche.





US-Präsident Trump machte am Wochenende erneut deutlich, dass er im Handelsstreit nicht zu Zugeständnissen bereit ist. Der EU habe er vorgeworfen, in Sachen Handel genauso "schlimm" zu sein wie China. Seiner Einschätzung nach sei die Wirkung der von den USA eingeführten Schutzzölle "unglaublich" und "großartig". Er habe täglich Anrufe von allen Handelspartnern erhalten, die um einen Deal bitten würden. Es werde daher "alles gut werden". Er habe seine Meinung bekräftigt, am Ende würden die Zölle zu mehr Arbeitsplätzen in den USA führen. Mit Blick auf die laufenden Neuverhandlungen des NAFTA-Abkommens habe Trump gesagt, er könnte eine Vereinbarung jederzeit unterzeichnen, wolle aber bis nach den mexikanischen Präsidentschaftswahlen warten. Die habe nun gestern aber der Linkspopulist López Obrador gewonnen, was die Verhandlungen weiter erschweren dürfte.