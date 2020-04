Bonn (www.aktiencheck.de) - Die Einkaufsmanagerindices untermauern eindrucksvoll, dass die Hauptlast der Corona-Pandemie derzeit primär vom Dienstleistungssektor geschultert wird, so die Analysten von Postbank Research.Stärker im Fokus habe aber am Freitag wieder einmal der US-Arbeitsmarkt gestanden - dieses Mal mit dem offiziellen Bericht. Diesem zufolge seien im März 701 Tausend Stellen abgebaut worden - das sei der stärkste Monatsrückgang seit exakt elf Jahren. Fast zwei Drittel des Stellenabbaus seien wenig überraschend im Freizeit-, Hotel- und Gastronomiegewerbe erfolgt. Die Arbeitslosenquote sei von 3,5 auf 4,4 Prozent gesprungen. Das Problem sei: Die Zahlen seien schlecht, würden aber die tatsächliche Entwicklung noch erheblich unterschätzen.Alleine die rund zehn Millionen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den vergangenen zwei Wochen - nach Erhebung des offiziellen Berichts - würden dafür sprechen, dass die "wahre" Arbeitslosenquote bereits jenseits der Marke von zehn Prozent liege. Wenn die Erstanträge - einschließlich der zwei noch folgenden Erhebungen - in den offiziellen April-Bericht einfließen würden, dürfte der Stellenabbau beim mehr als Zehnfachen des März-Werts liegen. Entsprechend sei die initiale Reaktion des EUR/USD am Freitag verhalten ausgefallen. (06.04.2020/ac/a/m)