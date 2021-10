Noch viel stärker beachtet worden seien aber die zur Veröffentlichung angestandenen Quartalszahlen vieler Unternehmen, insbesondere der großen Banken: Nach der größten US-Bank JPMorgan (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) hätten dabei weitere wichtige US-Geldhäuser ebenfalls kräftige Gewinnsprünge gemeldet. Bank of America (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) und Wells Fargo (ISIN: US9497461015, WKN: 857949, Ticker-Symbol: NWT, NYSE-Symbol: WFC) hätten im dritten Quartal ebenso wie schon JPMorgan von der Auflösung von Rückstellungen profitiert, die sie im Corona-Jahr 2020 mit Blick auf drohende Kreditausfälle gebildet hätten. Denn die Wirtschaft erhole sich von der Krise und es würden aus heutiger Sicht doch nicht so viele Kredite ausfallen wie zwischenzeitlich befürchtet worden sei. Die Geldhäuser Morgan Stanley (ISIN: US6174464486, WKN: 885836, Ticker-Symbol: DWD, NYSE-Symbol: MS) und Citigroup (ISIN: US1729674242, WKN: A1H92V, Ticker-Symbol: TRVC, NYSE-Symbol: C) hätten ihre Gewinne ebenfalls deutlich gesteigert. Dennoch sei die Reaktion der Anleger gemischt ausgefallen. Während die Anteilscheine von Bank of America um 4,5% und die von Morgan Stanley um 2,5% angezogen seien, hätten die Papiere von Citigroup nur um 0,8% zugelegt. Die Aktien von Wells Fargo seien sogar um 1,6% gefallen. Diese Bank habe bei den Erträgen einen Rückgang hinnehmen müssen. Zudem habe der Skandal um fingierte Kontoeröffnungen ein weiteres Mal negativ zu Buche geschlagen.



Heute sollte es mit einem Blick auf den Kalender abermals bunt zugehen. Seitens der Konjunkturdaten stünden in den USA zunächst der Empire-State-Konjunkturstimmungsindex im Großraum New York sowie Einzelhandelsumsatzdaten für September auf dem Programm. Beide würden gegenüber dem Vormonat etwas schwächer erwartet. Dafür sollte später am Nachmittag die Konsumentenstimmungsumfrage der Universität von Michigan eine Aufhellung gegenüber den September-Zahlen zutage bringen. Unternehmensseitig stehe heute abermals ein US-Finanzinstitut im Fokus: Goldman Sachs (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) werde seine Quartalszahlen veröffentlichen. Ansonsten bleibe der heutige Tag aber etwas ruhiger als der gestrige.



Der Ölpreis habe sich gestern nach einer vorübergehenden Schwäche wieder sehr fest gezeigt. Die Sorte Brent sei über die Marke von USD 84 je Fass gesprungen. Auch der Goldpreis könne an seine Stärke vom Mittwoch anschließen und notiere nicht weit unter USD 1.800 je Feinunze. Ebenso tendiere der Bitcoin weiter kräftig nach oben und kratze aktuell an der Marke von USD 60.000.



Die Börsen in Asien würden sich heute Morgen auffallend fest zeigen. (15.10.2021/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Europas Aktienmärkte präsentierten sich gestern schon den ganzen Tag fest und diese Tendenz wurde bestätigt durch die ab Mittag in den USA veröffentlichten Arbeitsmarkt- und Unternehmensdaten, welche dann im weiteren Handelsverlauf den Aktienindices dies- und jenseits des Atlantiks zusätzliche Nahrung gaben, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Am US-Arbeitsmarkt habe sich die Lage nämlich überraschend deutlich verbessert. Die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sei erstmals in der Corona-Krise unter 300.000 gesunken. Eine Woche zuvor seien es noch 326.000 gewesen.