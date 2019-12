Der Verbrauchervertrauensindex der Uni Michigan habe sich vorläufigen Angaben zufolge im Dezember unerwartet stark um 2,2 auf 99,2 Punkte verbessert, der höchste Wert seit Mai dieses Jahres. Niveau und Entwicklung des Indexes würden die unverändert solide Verfassung des privaten Konsums unterstreichen, der weiterhin ein wichtiger Wachstumsträger für die US-Wirtschaft bleiben sollte.



Nach einem bereits sehr starken Anstieg im vorangegangenen Monat, hätten die deutschen Exporte im Oktober erneut für eine positive Überraschung gesorgt. Sie hätten im Vormonatsvergleich um 1,2% zugelegt. Da die Importe wie erwartet stagniert hätten, habe sich die Außenhandelsbilanz Deutschlands weiter verbessern können. Auch wenn die guten Zahlen die mit dem Handelsstreit verbundenen Sorgen etwas dämpfen dürften, sei es für eine endgültige Entwarnung noch zu früh.



Im weiteren Tagesverlauf stünden keine maßgeblichen Konjunkturdaten mehr zur Veröffentlichung an. Der Fokus liege in dieser Woche insbesondere auf den geldpolitischen Entscheidungen von FED und EZB.



Die britischen Parlamentswahlen am Donnerstag würden auf Fortschritte in der Brexit-Saga hoffen lassen. Konjunkturseitig richte sich der Blick diesseits des Atlantiks auf den Index der ZEW-Konjunkturerwartungen sowie auf die EWU-Industrieproduktion. In den USA würden Inflations- und Einzelhandelsdaten für den Monat November veröffentlicht. (09.12.2019/ac/a/m)







Bonn (www.aktiencheck.de) - Um den US-Arbeitsmarkt ist es deutlich besser bestellt, als zuletzt befürchtet, so die Analysten von Postbank Research.Nachdem Streiks in der Autoindustrie den Stellenzuwachs im Oktober - wenn auch nicht so stark wie zunächst ausgewiesen - gebremst hätten, seien im November beachtliche 266 Tsd. neue Jobs und damit so viele wie seit Januar dieses Jahres nicht mehr geschaffen worden. Dies ändere gleichwohl nur wenig an einer insgesamt abflauenden Stellendynamik in diesem Jahr. Zusammen mit einem Rückgang der Arbeitslosenquote von 3,6 auf 3,5%, die damit erneut auf ihr niedrigstes Niveau seit Ende der 1960er-Jahre gesunken sei, konterkariere die Entwicklung aber vorerst die zuletzt verstärkt aufgekommenen Sorgen um ein Ende des Job-Booms in den USA. Die Jahresrate der durchschnittlichen Stundenlöhne bewege sich zudem mit einem leichten Rückgang auf 3,1% auf einem Niveau, das keine größeren Inflationsängste aufkommen lasse. Vor diesem Hintergrund dürften die US-Währungshüter entspannt ihrer morgen beginnenden, letzten geldpolitischen Sitzung des Jahres entgegenblicken und sich mit ihrer Entscheidung aus dem Oktober, den Zinssenkungszyklus vorerst zu beenden, ausgesprochen wohlfühlen.