Hamburg (www.aktiencheck.de) - Laut dem aktuellen Arbeitsmarktbericht konnte sich der positive Trend auf dem US-Arbeitsmarkt nicht fortsetzen, so Carsten Mumm, Leiter der Kapitalmarktanalyse bei der Privatbank DONNER & REUSCHEL.



Während im Januar und Februar insgesamt über 450.000 neue Arbeitsplätze außerhalb der Landwirtschaft geschaffen worden seien, habe der März lediglich einen Zuwachs von 98.000 neuen Stellen verzeichnet. Zudem seien in den März-Daten die 9.000 Staatsangestellten bereits enthalten. Die aktuelle Schwäche sei eine herbe Enttäuschung, da gerade der Monat März in den vorangegangen Jahren einen hohen Zuwachs verzeichnet habe (2015: 208.000, 2016: 225.000).



Insbesondere der Dienstleitungssektor, der als Motor für den Fortschritt der letzten Jahre gegolten habe, habe einen herben Rückschlag hinnehmen müssen. Während im Januar und Februar noch 153.000 bzw. 125.000 neue Stellen im Dienstleistungsbereich entstanden seien, sei der März mit 61.000 weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Obwohl die von der Regierung "Trump" in Aussicht gestellten Investitionen in die US-Wirtschaft bisher ausbleiben würden, sollte die hohe Konsumbereitschaft der US-Bürger bestehen bleiben. Dies werde durch die Bekanntgabe des zuletzt sehr starken Verbrauchervertrauens nochmals untermauert. Daher bestätigen die Analysten der DONNER & REUSCHEL AG ihre Schätzungen für den Anstieg der Konsumausgaben für das laufende Jahr bei 2,5%. Summa Summarum würden sie die jüngsten Zahlen am Arbeitsmarkt als temporären Ausrutscher werten. Der leichte Aufwärtstrend der US-Wirtschaft bleibe intakt. (11.04.2017/ac/a/m)





