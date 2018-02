Linz (www.aktiencheck.de) - Auf dem US-Arbeitsmarkt wurden im Januar 200.000 neue Stellen geschaffen, um 20.000 mehr als erwartet, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Die Arbeitslosenquote habe mit 4,1% auf dem niedrigsten Wert seit 17 Jahren verharrt. Auch die Stundenlöhne seien im Januar um 0,3% gegenüber Dezember gestiegen. Für Devisenexperten herrsche damit Vollbeschäftigung in den USA. An den Börsen habe sich die Sorge über einen schärferen Zinsanhebungspfad der US-Notenbank FED 2018 (anziehende Löhne und steigende Kapitalmarktzinsen) verbreitet. Dem gegenüber stehe das Protokoll der ersten Zinssitzung der US-Notenbank vom letzten Mittwoch, das weiterhin drei Zinsanhebungen für 2018 prognostiziert habe.



EUR/USD (ISIN EU0009652759/ WKN 965275) sei nach den Zahlen von 1,2500 auf 1,2410 gesackt, habe sich dann aber um 1,2450 stabilisieren können. Schon heute könnte EUR/USD wieder die Marke 1,2500 ins Visier nehmen. Der Widerstand liege bei 1,2517. (05.02.2018/ac/a/m)







