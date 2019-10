Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nachdem das Abrutschen des ISM für das Verarbeitende Gewerbe am Dienstag bereits die Sorgen vor einem konjunkturellen Abschwung in den USA neu entfacht hat, verstärkte am Donnerstag der entsprechende Dienstleistungs-ISM mit 52,6 Punkten (August: 56,4, neues Dreijahrestief) die Rezessionssorgen noch zusätzlich, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Die Analysten würden erwarten, dass sich diese Grundtendenz auch in den heutigen Septemberdaten widerspiegeln werde. Dabei würden sie mit einem leicht anziehenden Stellenaufbau (150.000) sowie höherem Lohnwachstum (von 3,2% im August auf 3,3% im September) rechnen, während die Arbeitslosenquote bei 3,7% verharren dürfte. Insgesamt würden diese Zahlen somit auf eine weiterhin robuste Verfassung des US-Arbeitsmarkts hinweisen und so zu einer Beruhigung der Finanzmärkte beitragen.Ein enttäuschender Arbeitsmarktbericht besitze dagegen das Potenzial sowohl den EUR/USD-Kurs wieder deutlich über die Marke von 1,10 USD zu hieven als auch die Renditen für zehnjährige US-Treasuries in die Richtung des zyklischen Tiefs um 1,43% zu drücken. (04.10.2019/ac/a/m)