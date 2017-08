Hannover (www.aktiencheck.de) - Die aktuellen Zahlen zum Beschäftigungsaufbau in den USA haben uns positiv überrascht, so die Analysten der Nord LB.



Auch im Juli seien nämlich wieder mehr als 200.000 neue Stellen entstanden. Zudem hätten die Löhne etwas stärker steigen können. Dies seien genau die Zahlen, die beispielsweise Loretta Mester von der Notwendigkeit einer weiteren Leitzinsanhebung in 2017 überzeugen dürften. Insofern würden die Analysten weiterhin davon ausgehen, dass die US-Notenbank im Laufe des 2. Halbjahres noch unter Zugzwang kommen werde. Dieses Umfeld helfe dem US-Dollar - und erde damit den Euro zumindest in gewissem Umfang! (04.08.2017/ac/a/m)





