Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nachdem der Abgesang auf den US-Arbeitsmarkt bereits begonnen hatte, präsentierte sich derselbe im Juni wieder "gut" in Form, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



So seien die neugeschaffenen Stellen im Juni um 224.000 angezogen (Konsens: 160.000), nachdem es im Vormonat lediglich zu einem Plus von 72.000 gekommen sei. Der Stellenaufbau in der ersten Jahreshälfte 2019 habe aber insgesamt nicht an die Dynamik des Vorjahreszeitraum anknüpfen können, der Arbeitsmarkt signalisiere bisher aber nicht, dass sich die US-Wirtschaft dramatisch abgeschwächt habe. Die Arbeitslosenquote sei zwar im Juni von 3,6% auf 3,7% angezogen, bewege sich historisch aber weiter auf einem tiefen Niveau. Gemessen an der hohen Auslastung des Arbeitsmarktes bleibe der Lohndruck weiter gering und habe im Juni bei 3,1% verharrt.



Die Arbeitsmarktdaten am Freitag hätten die Hoffnungen auf markante Leitzinssenkungen durch die US-Notenbank gedämpft. Entsprechend sei der Euro zum US-Dollar deutlich unter Druck geraten und in den Bereich von 1,12 USD zurückgefallen, befinde sich damit aber letztlich weiter in einer Seitwärtsbewegung. Zu Gewinnmitnahmen sei es zudem beim Goldpreis gekommen. Mit Blick auf die Ende Juli stattfindende FOMC-Sitzung werde den diese Woche anstehenden Reden von Notenbankchef Jerome Powell am Mittwoch bzw. Donnerstag vor dem US-Kongress sehr hohe Beachtung zukommen. (08.07.2019/ac/a/m)



