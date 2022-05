Bonn (www.aktiencheck.de) - Am Freitag werden die Daten für die Entwicklung des US-amerikanischen Arbeitsmarktes im April bekannt gegeben, so die Analysten von Postbank Research.



Der US-Arbeitsmarktbericht könnte die bemerkenswerte Serie von Beschäftigungswachstumszahlen um eine weitere Episode verlängern. Die erwartete Zahl von 400.000 Arbeitssuchenden könnte annähernd mit den offenen Stellen übereingestimmt haben, sodass die Arbeitslosenquote zurückgegangen sein dürfte. Angesichts der großen Zahl an Stellenangeboten (die am Dienstag veröffentlicht werde) könnte der Lohndruck hoch bleiben, auch wenn die Erwerbsquote voraussichtlich leicht gestiegen sein dürfte. Ein dynamischer Arbeitsmarkt könnte den Inflationsdruck und damit auch die Renditen von US-Staatsanleihen hoch halten.



Die anhaltende Stärke des US-Arbeitsmarktes sei nach wie vor ein wichtiger Faktor, der für Inflationsdruck sorge. (Ausgabe vom 02.05.2022) (03.05.2022/ac/a/m)





