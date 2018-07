Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Am vergangenen Freitag bot der US-Arbeitsmarkt für den Monat Juni doch einige Überraschungen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Zum einen habe die Arbeitslosenquote (bei einer Befestigung der Erwerbsquote um 0,2 Prozentpunkte auf 62,9%) von 3,8% im Mai auf 4,0% im Juni angezogen. Im Marktkonsens habe man mit einem Verharren bei 3,8% gerechnet. Die Schaffung neuer Arbeitsstellen um 213.000 habe aber andererseits leicht oberhalb der Markterwartungen (195.000) gelegen. Seit 2012 liege der monatsdurchschnittliche Aufbau neuer Arbeitsstellen bei gut 200.000. Die Jahresrate der Stundenverdienste habe im Juni bei 2,7% verharrt. Dies sei auch der bisherige Jahresdurchschnittswert (2017: +2,5%). Der Inflationsdruck von Seiten des Arbeitsmarktes bleibe damit weiterhin eng begrenzt.



Der Euro habe sich nach dem US-Arbeitsmarktbericht weiter in Richtung von 1,1750 USD festsetzen können. Auch das niedrige US-Handelsbilanzdefizit im Mai (-43,1 Mrd. USD, der niedrigste Wert seit Oktober 2016) habe dem USD nicht auf die Sprünge geholfen. (09.07.2018/ac/a/m)



